ΕΛΙΝΟΙΛ: Η-γραφειοκρατία-κρατά-πίσω-την-ηλεκτροκίνηση

Η ΕΛΙΝΟΙΛ επεκτείνει το δίκτυο φόρτισης, ωστόσο για την εγκατάσταση ενός μόνο φορτιστή απαιτούνται σήμερα περισσότεροι από οκτώ μήνες.

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Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα δεν σκοντάφτει μόνο στη χαμηλή διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και στις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης των υποδομών φόρτισης. Παρά τα εμπόδια, η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωρά την επενδυτική της στρατηγική σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue, με στόχο την εγκατάσταση 100 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2027.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Διαμαντόπουλος, κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η στρατηγική ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης προχωρά κανονικά, με την εταιρεία να επεκτείνει σταδιακά το δίκτυο σημείων φόρτισης στα πρατήριά της. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στην επόμενη διετία εκτιμάται ότι θα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 100 φορτιστές, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΛΙΝΟΙΛ για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης, με την εταιρεία να επενδύει στη δημιουργία δικτύου φόρτισης στα πρατήριά της, καθώς η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται σταδιακά και στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η υλοποίηση των επενδύσεων προσκρούει, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στις χρονοβόρες διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων – Στο «ραντάρ» και πιθανές εξαγορές

Ο πρόεδρος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται στις υποδομές ηλεκτροκίνησης, όχι λόγω έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά εξαιτίας των σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν την ανάπτυξη του δικτύου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για την εγκατάσταση ακόμη και ενός μόνο φορτιστή στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΛΙΝΟΙΛ με τη ΔΕΗ Blue απαιτούνται σήμερα περισσότεροι από οκτώ μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και βρίσκεται σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική στρέβλωση της δημόσιας διοίκησης που επιβραδύνει τις επενδύσεις σε έναν τομέα ο οποίος αναμένεται να αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια.

Παρά τα εμπόδια, η διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ εκτίμησε ότι η ηλεκτροκίνηση θα αναπτυχθεί και στην ελληνική αγορά, επισημαίνοντας όμως ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι σαφώς βραδύτερος από τον επιθυμητό, εφόσον δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης των νέων σημείων φόρτισης.

Έτσι, το επόμενο στοίχημα για την αγορά δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, αλλά και η άρση των διοικητικών εμποδίων που εξακολουθούν να καθυστερούν την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση καλείται να περάσει από το στάδιο της προοπτικής σε αυτό της ευρύτερης εφαρμογής.