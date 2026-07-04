Η-Δέσποινα-Λιμνιωτάκη-ανανέωσε-τη-θητεία-της-ως-πρόεδρος-του-Δημοτικού-Συμβουλίου-της-Αθήνας

Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», να καταψηφίσει την κ. Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση της παράταξης του Χάρη Δούκα «Αθήνα Τώρα», αλλά και του Κώστα Ζαχαριάδη και έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σώμα. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για «μίσος, διχασμό και πόλωση» από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Πέρα από την «Αθήνα Ψηλά», κατά τάχθηκε και η παράταξη «Η Αθήνα μας» της Ελένης Παπαδοπούλου, αλλά και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Γιώτης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ανακοίνωσε πως θα απέχει από τη διαδικασία ως θέση αρχής και ως πολιτική στάση, ενώ την αποχή επέλεξε και ο Πέτρος Κωνσταντίνου της παράταξης «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα».

Τελικά η κ. Λιμνιωτάκη εξελέγη με 25 ψήφους υπέρ και 9 ψήφους κατά.

Η στάση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη πάνω στο θέμα της εκλογής προέδρου, επέφερε την αντίδραση της παράταξης του Χάρη Δούκα στην εκλογή αντιπροέδρου.

Από την «Αθήνα Ψηλά» προτάθηκε ο Ελευθέριος Σκιαδάς και ψηφίστηκε ακόμη από την «Ανοιχτή Πόλη» του Κώστα Ζαχαριάδη, την Ελένη Παπαδοπούλου, αλλά και από την πρόεδρο Δέσποινα Λιμνιωτάκη, όμως η αποχή που επέλεξε η «Αθήνα Τώρα», είχε ως αποτέλεσμα να μην προκύψουν οι 22 ψήφοι που απαιτούνταν. Αυτό οδήγησε σε 2η ψηφοφορία, όπου επαναλήφθηκε το ίδιο και τελικά ο κ. Σκιαδάς εξελέγη με την 3η, όπου απαιτούνταν απλή πλειοψηφία και έλαβε υπέρ 15 ψήφους.

Αντίθετα, ομόφωνη ήταν η επανεκλογή ως γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δέσποινας Αλεβιζάκη από την «Ανοιχτή Πόλη».

Μετά το τέλος όλης της διαδικασίας, η παράταξη του Χάρη Δούκα «Αθήνα Τώρα» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Με μια πρωτοφανή στα χρονικά του Δήμου Αθηναίων ενέργεια, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει την πρόταση της πλειοψηφίας για την επανεκλογή της κ. Δέσποινας Λιμνιωτάκη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία του Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Μπακογιάννης αδίστακτα λαϊκίζει, καλλιεργεί την πόλωση και τον διχασμό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών του, που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την απάντηση, του τη δίνουν καθημερινά οι πολίτες, που συνεχίζουν να του γυρίζουν την πλάτη όχι μόνο για το καταδικασμένο παρελθόν του ως δήμαρχος, αλλά και για τη σημερινή τακτική του. Τακτική που στρέφεται εις βάρος κάθε ενέργειας του δήμου που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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