Μουλέν-(ΕΚΤ):-Η-Ευρωπαϊκή-Κεντρική-Τράπεζα-βρίσκεται-σε-καλή-θέση-μετά-την-αύξηση-των-επιτοκίων-τον-περασμένο-μήνα

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι «πολύ χαμηλά» στο 2,25% σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται σε «καλή θέση» μετά την αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα και τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, με τη συμβολή και της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, δήλωσε το Σάββατο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμανουέλ Μουλέν.

«Δεν κάνουμε καθοδήγηση για το μέλλον, οπότε δεν θα πω τι θα κάνουμε τον Ιούλιο», ανέφερε στο συνέδριο Rencontres Économiques στην Αιξ-αν-Προβάνς. «Αλλά αυτό που ισχύει είναι ότι η ταχεία πτώση της τιμής του πετρελαίου μάς καθησυχάζει και μας τοποθετεί σε καλύτερη θέση σήμερα όσον αφορά τα επιτόκια».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ υποστήριξαν ομόφωνα την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, καθώς θεωρούσαν ότι οι εκρηκτικές τιμές του πετρελαίου θα μεταφέρονταν σε ολόκληρη την οικονομία. Ωστόσο, η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν και η απροσδόκητα απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού δημιουργούν πλέον διαφωνίες σχετικά με τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν κινδύνους ότι η πρόσφατη περίοδος πίεσης στο κόστος της ενέργειας — ακόμη κι αφού υποχωρήσει — θα μπορούσε να μεταφερθεί σε τιμές τροφίμων, υπηρεσιών και σε απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς.

Την ίδια στιγμή, άλλοι επικαλούνται το πρόσφατα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον ως λόγο για να διατηρήσει η ΕΚΤ τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα προς το παρόν.

Οι επενδυτές έχουν επίσης μειώσει τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, ενώ η - Economics εκτιμά πλέον ότι έχει ήδη σημειωθεί το ανώτατο σημείο του πληθωρισμού.

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι «πολύ χαμηλά» στο 2,25% σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες και ότι η αύξηση του Ιουνίου ήταν «δικαιολογημένη» σε όλα τα σενάρια. Επισήμανε επίσης ότι η επικοινωνία της ΕΚΤ τότε έδειχνε πως η αύξηση του κόστους δανεισμού δεν αποτελούσε την αρχή ενός νέου κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Φωτογραφία @AP