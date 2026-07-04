Ο κόσμος έγινε κατά 11% πλουσιότερος πέρυσι – Στα χέρια του 1,5% ο μισός πλούτος, μειώνεται το ποσοστό όσων διαθέτουν κάτω από 10.000 δολ.

Τα καλά νέα είναι ότι ο κόσμος έγινε πολύ πλουσιότερος πέρυσι. Τα κακά νέα είναι ότι αυτός ο πλούτος δεν «αγγίζει» την πλειοψηφία του κόσμου.

Αυτό δείχνει νέα έκθεση της UBS, σύμφωνα με την οποία, ο ατομικός πλούτος, σε όρους δολαρίων, αυξήθηκε κατά 11% το περασμένο έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ρυθμό ανάπτυξης των δύο προηγούμενων ετών.

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Ωστόσο, η δημιουργία αυτού του πλούτου ήταν εξαιρετικά συγκεντρωμένη σε λίγους, καθώς το 1,5% του πληθυσμού κατείχε σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πλούτου.

Τα κέρδη, τροφοδοτούμενα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ωφέλησαν τους ήδη έχοντες, και μάλιστα όσους διέθεταν περιουσιακά στοιχεία άνω των 5 εκατ. δολαρίων, διευρύνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και σε όλους τους υπόλοιπους.

«Μια μικρή ομάδα ιδιαίτερα εύπορων ατόμων μπορεί εύκολα να αυξήσει τον μέσο πλούτο ενός ολόκληρου έθνους, για παράδειγμα, κάνοντας έτσι τους κατοίκους του να φαίνονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», αναφέρει η έκθεση.

Αν και η έκθεση της UBS αφορά τον πλούτο που συγκεντρώθηκε έως το τέλος του 2025, πολλές από τις τάσεις που περιγράφει συνεχίζονται και το 2026. Και δεν φαίνεται ότι η κατάσταση θα αλλάξει για φέτος.

Στο μεταξύ, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη δημιουργία πλούτου. Παράλληλα, άλλες εξελίξεις, όπως η πυρηνική σύντηξη, η τεχνολογία mRNA και η επιστήμη της μακροζωίας, ενδέχεται να μεταβάλουν περαιτέρω το τοπίο του πλούτου.

«Δεν έχουμε δει ακόμα πλήρως τον αντίκτυπό τους, αλλά έρχονται και κανείς δεν πρόκειται να τους σταματήσει», δήλωσε στην έκθεση ο Joel Mokyr, καθηγητής Οικονομικών και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Northwestern. «Μόλις φτάσουν, ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία και την οικονομία ενδέχεται να είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικός από εκείνον της τεχνητής νοημοσύνης».

Αχτίδα ελπίδας

Σε ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, στην έκθεση αναφέρεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των ανθρώπων που ανήκουν στη χαμηλότερη βαθμίδα πλούτου, εκείνων δηλαδή που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας μικρότερης των 10.000 δολαρίων, συνεχίζει να μειώνεται.

Το 2000, σχεδόν το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού διέθετε λιγότερα από 10.000 δολάρια, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 41%.