Ο-ceo-που-πληρώνει-18.000-δολάρια-το-χρόνο-στους-εργαζόμενούς-του-για-να-μένουν-κοντά-στην-εργασία-τους

Ως διευθύνων σύμβουλος μιας startup εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Σεμπαστιάν Χιμένες καταβάλλει κάθε χρόνο 18.000 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο για να διαμένει κοντά στον τόπο εργασίας του. Και , όπως υποστηρίζει, η επένδυση αυτή αποδίδει.

Ο Χιμένες είναι CEO και συνιδρυτής της Rilla, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για μια εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό ανάλυσης για ομάδες πωλητών που εργάζονται με φυσική παρουσία. Η Rilla μεταφέρθηκε στο Γουίλιαμσμπεργκ του Μπρούκλιν το 2026.

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Από το stand-up στη Rilla

«Ξεκίνησα τη Rilla το 2019, καθώς με είχε γοητεύσει η δημιουργική διαδικασία. Στο κολέγιο ασχολούμουν με τη stand-up comedy και μου άρεσε πολύ η ιδέα του να δοκιμάζω κάτι, να αποτυγχάνω, να λαμβάνω σχόλια και να βελτιώνομαι. Αυτή ακριβώς είναι και η αίσθηση του να χτίζεις μια startup», ανέφερε μιλώντας στο Business Insider.

«Αυτή ακριβώς η νοοτροπία εξηγεί εν μέρει γιατί προσφέρουμε πλέον στους εργαζόμένούς μας ένα ετήσιο επίδομα στέγασης ύψους 18.000 δολαρίων, εφόσον διαμένουν σε απόσταση περίπου 10 λεπτών με το ποδήλατο από τα γραφεία μας στο Γουίλιαμσμπεργκ. Θέλουμε να απαλλάξουμε τους ανθρώπους μας από τις καθημερινές δυσκολίες και τα εμπόδια, ώστε να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους», εξήγησε.

Κατά τον ίδιο, στην εταιρεία του, που είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθούν οι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως είπε, δημιουργούμε αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ «στολή Iron Man» για τους πωλητές.

«Η ίδια φιλοσοφία διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τους δικούς μας εργαζομένους», υποστήριξε.

«Flow: The Psychology of Optimal Experience»

Όπως ανέφερε, στην απόφασή του να στηρίξει τους εργαζόμενους της εταιρείας για να μένουν κοντά στα γραφεία επηρεάστηκε από το βιβλίο «Flow: The Psychology of Optimal Experience». Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ένας από τους σκοπούς της ζωής είναι να αφιερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης και πλήρους απορρόφησης.

«Αυτό είναι που επιδιώκουμε να βελτιστοποιήσουμε», ανέφερε προσθέτοντας ότι στη Rilla θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι απόλυτα συγκεντρωμένοι σχεδόν το 100% του χρόνου.

«Οι εργαζόμενοί μας συνήθως εργάζονται 12 ώρες την ημέρα και έρχονται στο γραφείο έξι ημέρες την εβδομάδα. Δεν καταγράφουμε την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης και δεν αναγκάζουμε κανέναν να εργάζεται εδώ. Επιλέγουμε άτομα που επιθυμούν αυτού του είδους το περιβάλλον. Πολλοί από αυτούς είναι πρώην αθλητές, επιχειρηματίες ή άτομα που ανέκαθεν πίεζαν τον εαυτό τους να αποδίδει σε πολύ υψηλό επίπεδο», είπε υποστηρίζοντας πως όταν κάποιος εργάζεται τόσο πολλές ώρες λειτουργικά θετικά στην προσωπική του ζωή.

«Πιστεύω ότι αυτές οι ώρες βοηθούν να αποβάλεις μεγάλο μέρος της ”σαβούρας” της ζωής. Όταν αφιερώνεις τόσο πολύ χρόνο στη δουλειά, γίνεσαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος ως προς το πώς αξιοποιείς την υπόλοιπη μέρα σου», υποστήριξε.

Επένδυση στο τέλειο κτίριο

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο των προσπαθειών μεγιστοποίησης της απόδοσης των εργαζομένων της εταιρείας αναζητήθηκε το ιδανικό σύστημα εξαερισμού.

«Τελικά υπογράψαμε μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών για ολόκληρο τον τελευταίο όροφο (ρετιρέ) του κτιρίου 25 Kent στο Γουίλιαμσμπεργκ, καθώς διαθέτει αυτό που ο Δρ. Τζο Άλεν από το Χάρβαρντ – έναν από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στον τομέα των κτιρίων- χαρακτήρισε ως το καλύτερο σύστημα εξαερισμού που είχε δει ποτέ στη Νέα Υόρκη. Ο καθαρός αέρας μπορεί να ακούγεται ως κάτι ασήμαντο, αλλά αν η επιχείρησή σας βασίζεται στη δημιουργικότητα και τη συγκέντρωση, έχει σημασία», δήλωσε.

«Δεν προσπαθούμε να τους κακομάθουμε»

Κάθε παροχή που προσφέρουμε έχει έναν σκοπό, συνέχισε: να βοηθά τους εργαζόμενους να παραμένουν υγιείς και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους. «Δεν προσπαθούμε να τους κακομάθουμε. Πάντα αναρωτιόμαστε αν κάτι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά» κάποιον κατά την εργασία του.

«Γι’ αυτόν τον λόγο καλύπτουμε το κόστος για τρία γεύματα την ημέρα. Γι’ αυτόν τον λόγο φτιάχνουμε γυμναστήριο με σάουνα και πισίνα. Και γι’ αυτόν τον λόγο προσφέρουμε στους εργαζομένους ετήσιο επίδομα στέγασης ύψους 18.000 δολαρίων, εφόσον επιλέξουν να διαμένουν σε απόσταση περίπου 10 λεπτών με το ποδήλατο από το γραφείο», ανέφερε.

«Η καθημερινή μετακίνηση από και προς την εργασία είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά κομμάτια της ημέρας. Αν κάποιος εργάζεται 12 ώρες, κοιμάται οκτώ και γυμνάζεται για μία ώρα, δεν του απομένει πολύς ελεύθερος χρόνος. Θα προτιμούσα να αφιερώνει αυτόν τον χρόνο στην οικογένειά του, στο διάβασμα ή σε κάτι ουσιαστικό, αντί να κάθεται στο μετρό», συμπλήρωσε αναφέροντας ότι συνολικά, δαπανώνται περίπου 37.000 δολάρια ανά εργαζόμενο ετησίως για παροχές που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και τη φυσική κατάσταση, χωρίς να συνυπολογίζονται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι συνταξιοδοτικές παροχές ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.