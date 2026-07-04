Πόσο κοστίζει το χρήμα το 2026; Από 1,1% στην κατάθεση έως 14,7% στην κάρτα

01 Ο τιμοκατάλογος Πόσο κοστίζει το χρήμα σήμερα: ο τιμοκατάλογος των επιτοκίων Με τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ σταθερά, η εικόνα του Απριλίου 2026 είναι καθαρή. Από το 1,1% της προθεσμιακής κατάθεσης έως το 14,7% της πιστωτικής κάρτας, το ίδιο ευρώ αλλάζει τιμή δραματικά ανάλογα με το προϊόν. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 3,3% Στεγαστικό δάνειο (μέσο) 14,7% Πιστωτική κάρτα / ανοικτό 4,5% Επιχειρηματικό δάνειο 1,1% Προθεσμιακή κατάθεση νοικοκυριών Τον Απρίλιο του 2026 τα μεσοσταθμικά επιτόκια νέων χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχηματίζουν μια σκάλα με τεράστια απόσταση ανάμεσα στα σκαλοπάτια. Στη βάση, το στεγαστικό δάνειο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 3,3% — και μάλιστα με σαφείς διαφορές ανά κατηγορία: 3,1% στα σταθερά άνω των 10 ετών, 3,2% στα σταθερά 1–5 ετών, 3,5% στα κυμαινόμενα και 4,2% στα σταθερά 5–10 ετών. Το επιχειρηματικό δάνειο κοστίζει κατά μέσο όρο 4,5% (4,7% για τις μικρομεσαίες). Το ίδιο ευρώ: 3,3% αν χτίζεις σπίτι, 14,7% αν το τραβήξεις από την κάρτα. Στην κορυφή της σκάλας βρίσκεται η καταναλωτική πίστη. Τα καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης κινούνται λίγο πάνω από το 10% (11,2% στα κυμαινόμενα, 9,7% στα σταθερά 1–5 ετών, 8,6% στα σταθερά άνω των 5 ετών), ενώ τα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια — πιστωτικές κάρτες, υπεραναλήψεις, ανοικτά δάνεια — φτάνουν το 14,7%, το ακριβότερο προϊόν, λόγω διαχειριστικού κόστους και αυξημένου πιστωτικού κινδύνου (συνήθως χωρίς εξασφάλιση). Στον αντίποδα, η αποταμίευση αμείβεται ισχνά: 1,1% η προθεσμιακή κατάθεση νοικοκυριών, 1,8% των επιχειρήσεων, ενώ οι λογαριασμοί μίας ημέρας (όψεως, ταμιευτηρίου) παραμένουν οριακά θετικοί. Πίνακας 1 · Μεσοσταθμικά επιτόκια νέων εργασιών, Απρίλιος 2026 Προϊόν Επιτόκιο Καταθέσεις Μίας ημέρας (όψεως / ταμιευτηρίου) ~0% Προθεσμιακή — νοικοκυριά 1,1% Προθεσμιακή — επιχειρήσεις 1,8% Στεγαστικά δάνεια Σταθερό >10 ετών 3,1% Σταθερό 1–5 ετών 3,2% Μέσο σύνολο στεγαστικών 3,3% Κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 3,5% Σταθερό 5–10 ετών 4,2% Επιχειρηματικά δάνεια Μέσο επιχειρηματικό (ΜΧΕ) 4,5% Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 4,7% Καταναλωτικά δάνεια Σταθερό >5 ετών 8,6% Σταθερό 1–5 ετών 9,7% Κυμαινόμενο 11,2% Χωρίς διάρκεια (κάρτες / ανοικτά) 14,7% Η σκάλα των επιτοκίων — Απρίλιος 2026 (%) - Τράπεζα της Ελλάδος, μεσοσταθμικά επιτόκια νέων εργασιών. Πράσινο: καταθέσεις · μπλε: στεγαστικά · γκρι: επιχειρηματικά · κόκκινο: καταναλωτικά.

02 Η διαδρομή Η διαδρομή ως εδώ: τι έκαναν τα επιτόκια από το 2021 Ο κύκλος ανόδου της ΕΚΤ κορύφωσε το κόστος δανεισμού το 2023–2024· η επακόλουθη χαλάρωση το αποκλιμάκωσε. Όχι όμως παντού με τον ίδιο ρυθμό — και όχι στην κάρτα, που έμεινε κολλημένη κοντά στο 15%. — ✦ — Η πορεία των επιτοκίων ακολουθεί τον κύκλο της νομισματικής πολιτικής. Το μέσο στεγαστικό επιτόκιο ανέβηκε από 2,8% το 2021 σε κορυφή 4,1% το 2023, καθώς μετακυλίονταν οι αυξήσεις της ΕΚΤ, και υποχώρησε ξανά στο 3,3% τον Απρίλιο του 2026 μετά τη χαλάρωση. Η μετακύλιση, ωστόσο, στα νοικοκυριά ήταν πιο περιορισμένη και πιο αργή απ’ ό,τι στις επιχειρήσεις — ιδίως στα στεγαστικά, όπου η ενσωμάτωση των μειώσεων έγινε με χρονική υστέρηση. Η πιο εντυπωσιακή γραμμή είναι αυτή που σχεδόν δεν κινείται: το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών και των ανοικτών δανείων παρέμεινε καθηλωμένο κοντά στο 14,5%–15,0% σε όλη την πενταετία, αδιάφορο τόσο για την άνοδο όσο και για την κάθοδο των βασικών επιτοκίων. Η καταναλωτική πίστη τακτής λήξης, από την πλευρά της, κινήθηκε ανάμεσα στο 10% και το 11,3%. Το πρακτικό συμπέρασμα είναι σαφές: οι μειώσεις της ΕΚΤ «φτάνουν» στο στεγαστικό και στο επιχειρηματικό δάνειο, όχι όμως στην ακριβή, βραχυπρόθεσμη καταναλωτική πίστη. Πίνακας 2 · Μεσοσταθμικά επιτόκια δανείων ανά έτος (μέσοι όροι, %) Προϊόν 2021 2022 2023 2024 2025 Απρ. 2026 Στεγαστικό (μέσο) 2,8 3,1 4,1 4,1 3,6 3,3 Καταναλωτικό τακτής λήξης 10,0 10,5 11,3 10,8 10,5 10,4 Κάρτες / ανοικτά 14,5 14,4 14,9 15,0 14,7 14,7 Μέσο όλων των δανείων 3,8 4,2 6,0 5,7 4,6 4,8 Πορεία επιτοκίων δανείων, 2021 – Απρίλιος 2026 (%) - Τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας τραπεζικών επιτοκίων νέων δανείων). Ετήσιοι μέσοι όροι· τελευταία τιμή: Απρίλιος 2026. Δύο αστερίσκοι που «κρύβουν» φθηνότερο χρήμα Τα επίσημα επιτόκια δεν αποτυπώνουν την ελάφρυνση από τα κρατικά προγράμματα. Το πρώτο τετράμηνο του 2026, περίπου το 30% της αξίας των νέων στεγαστικών εντάχθηκε στα «Σπίτι μου II» / «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», όπου το δημόσιο σκέλος του RRF είναι άτοκο — και δεν μετράει στις στατιστικές. Αντίστοιχα, περίπου το 1/3 των επιχειρηματικών δανείων στηρίχθηκε από εργαλεία αναπτυξιακών τραπεζών με χαμηλότερα επιτόκια.

03 Η δόση Τι σημαίνει σε ευρώ τον μήνα: η δόση του στεγαστικού Ένα ποσοστό δεν λέει τίποτα μέχρι να γίνει δόση. Για ένα δάνειο 150.000 ευρώ στα 25 χρόνια, κάθε μισή μονάδα επιτοκίου κοστίζει δεκάδες ευρώ τον μήνα — και χιλιάδες σε τόκους στο σύνολο. — ✦ — Ας μεταφράσουμε τα επιτόκια σε πραγματική δόση. Για ένα στεγαστικό 150.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών, στο μέσο σημερινό επιτόκιο 3,3% η μηνιαία δόση είναι περίπου 735 ευρώ και οι συνολικοί τόκοι στη διάρκεια του δανείου φτάνουν τις 70.500 ευρώ. Στο φθηνότερο σταθερό άνω των 10 ετών (3,1%) η δόση πέφτει στα 719 ευρώ· στο κυμαινόμενο 3,5% ανεβαίνει στα 751 ευρώ. Στην κορυφή του 2023 (≈4,1%) η ίδια δόση θα ήταν 800 ευρώ — δηλαδή περίπου 65 ευρώ τον μήνα και 20.000 ευρώ τόκους παραπάνω σε σχέση με το σημερινό επιτόκιο. Μισή μονάδα επιτοκίου σε δάνειο 150.000 €: περίπου 16 € τον μήνα, ~5.000 € στη διάρκεια. Η ίδια λογική κλιμακώνεται με το ποσό και τη διάρκεια. Για ένα δάνειο 200.000 ευρώ στα 30 χρόνια, η δόση με 3,3% είναι περίπου 876 ευρώ και οι τόκοι 115.000 ευρώ· στην κορυφή του 2023 θα ήταν 966 ευρώ και 148.000 ευρώ τόκοι. Δύο πρακτικά συμπεράσματα: πρώτον, το «κλείδωμα» χαμηλού σταθερού επιτοκίου έχει μεγάλη αξία όταν οι δόσεις τρέχουν για δεκαετίες· δεύτερον, η επιμήκυνση της διάρκειας ρίχνει τη δόση αλλά φουσκώνει σημαντικά το συνολικό κόστος σε τόκους. Πίνακας 3 · Μηνιαία δόση & συνολικοί τόκοι στεγαστικού, ανά επιτόκιο (υπολογισμός) Σενάριο επιτοκίου Δόση 150.000 € / 25 έτη Τόκοι 150.000 € / 25 έτη Δόση 200.000 € / 30 έτη Τόκοι 200.000 € / 30 έτη 3,1% (σταθ. >10 ετών) 719 € 65.700 € 854 € 107.500 € 3,3% (μέσο σήμερα) 735 € 70.500 € 876 € 115.300 € 3,5% (κυμαινόμενο) 751 € 75.300 € 898 € 123.300 € 4,1% (κορυφή 2023) 800 € 90.000 € 966 € 147.900 € Μηνιαία δόση στεγαστικού 150.000 € / 25 έτη, ανά επιτόκιο (€) Υπολογισμός με τον τύπο τοκοχρεολυτικής απόσβεσης σε επιτόκια Τράπεζας Ελλάδος (Απρίλιος 2026). Ενδεικτικός· δεν περιλαμβάνει έξοδα, ασφάλιση ή κρατική επιδότηση.

04 Το ακριβό ευρώ Κάρτα ή δάνειο: το κρυφό κόστος του εύκολου δανεισμού Η πιστωτική κάρτα είναι η πιο εύκολη και η πιο ακριβή πηγή χρήματος. Στα ίδια 10.000 ευρώ, η διαφορά από ένα καταναλωτικό δάνειο φτάνει σχεδόν τα 1.850 ευρώ σε τόκους. — ✦ — Το ίδιο ποσό μπορεί να κοστίσει πολύ διαφορετικά ανάλογα με τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Για δανεισμό 10.000 ευρώ αποπληρωτέο σε 5 χρόνια, με ένα καταναλωτικό δάνειο σταθερού επιτοκίου 8,6% η δόση είναι περίπου 206 ευρώ και οι συνολικοί τόκοι 2.339 ευρώ. Με το επιτόκιο κάρτας 14,7%, η δόση ανεβαίνει στα 236 ευρώ και οι τόκοι στα 4.180 ευρώ — δηλαδή περίπου 1.840 ευρώ παραπάνω για το ίδιο ακριβώς κεφάλαιο. Και αυτό στην αισιόδοξη εκδοχή μιας πειθαρχημένης αποπληρωμής· η τυπική χρήση κάρτας με ελάχιστες καταβολές κοστίζει ακόμη περισσότερο. Πίνακας 4 · Κόστος δανεισμού 10.000 € σε 5 έτη, ανά προϊόν (υπολογισμός) Προϊόν & επιτόκιο Δόση / μήνα Συνολική αποπληρωμή Τόκοι Καταναλωτικό σταθ. >5 ετών — 8,6% 206 € 12.339 € 2.339 € Καταναλωτικό σταθ. 1–5 ετών — 9,7% 211 € 12.660 € 2.660 € Καταναλωτικό κυμαινόμενο — 11,2% 218 € 13.105 € 3.105 € Κάρτα / ανοικτό — 14,7% 236 € 14.180 € 4.180 € Συνολικοί τόκοι για δανεισμό 10.000 € σε 5 έτη (€) Υπολογισμός σε επιτόκια Τράπεζας Ελλάδος (Απρίλιος 2026). Το ίδιο κεφάλαιο, τέσσερις τιμές. Η απόσταση ανάμεσα σε ό,τι πληρώνεις για να δανειστείς και ό,τι εισπράττεις για να αποταμιεύσεις είναι η ψαλίδα που ορίζει το κόστος του χρήματος για το νοικοκυριό. Έναντι μιας προθεσμιακής κατάθεσης 1,1%, το στεγαστικό ανοίγει ψαλίδα 2,2 μονάδων, το επιχειρηματικό 3,4, το καταναλωτικό περίπου 9 και η κάρτα 13,6 μονάδες. Όσο πιο «εύκολο» και ανασφάλιστο το προϊόν, τόσο πιο φαρδιά η ψαλίδα.