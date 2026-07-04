Σε-ζενίθ-10ετίας-οι-ζητούμενες-τιμές-οικοπέδων-στην-Αττική

Στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας βρίσκονται οι ζητούμενες τιμές των οικοπέδων στην Αττική, καθώς αυξάνονται για έβδομη συνεχή χρονιά, αν και με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με το νέο Παρατηρητήριο Αξιών της Geoaxis για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι διάμεσες ζητούμενες τιμές στις πέντε περιοχές που παρακολουθεί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,21% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, έναντι αύξησης 5,60% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά. Σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος διαμορφώνεται στο 48,08%. Η τάση της δεκαετίας, σύμφωνα με τη μελέτη, δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ανοδική φάση του κύκλου, ενδεχομένως κοντά σε μια νέα κορύφωση.

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Τα στελέχη της Geoaxis διευκρινίζουν πάντως ότι δεν διαπιστώνονται συνθήκες «φούσκας» στην αγορά οικοπέδων. Όπως επισημαίνουν, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νεόδμητων κατοικιών εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για γη και, κατ’ επέκταση, την οικοδομική δραστηριότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η περαιτέρω πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί από την αύξηση του κόστους κατασκευής, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία εκτίμησης ακινήτων, έχει φθάσει περίπου το 10% τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, καθώς και από τον πιθανό επαναπροσδιορισμό των ποσοστών αντιπαροχής.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το Παλαιό Φάληρο, όπου η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 1.703 ευρώ ανά τ.μ., από 1.621 ευρώ πριν από έναν χρόνο, σημειώνοντας άνοδο 5,07%. Οι Αμπελόκηποι παραμένουν η ακριβότερη αγορά του δείγματος, με τη διάμεση τιμή να ανέρχεται στα 2.727 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 4,68% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υπόλοιπες περιοχές. Στον Χολαργό οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,17%, στα 1.350 ευρώ ανά τ.μ. Στο Μαρούσι η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,96%, με τη διάμεση τιμή να φθάνει τα 972 ευρώ ανά τ.μ., παραμένοντας η χαμηλότερη μεταξύ των πέντε περιοχών που εξετάζει η έρευνα. Στο Περιστέρι η αύξηση περιορίστηκε στο 3,21%, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 998 ευρώ ανά τ.μ.

Ποιοι παράγοντες διατηρούν υψηλά τη ζήτηση

Σε ορίζοντα δεκαετίας, τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν οι Αμπελόκηποι, όπου οι τιμές είναι υψηλότερες κατά 54,34% σε σχέση με το 2017. Στον αντίποδα βρίσκεται το Περιστέρι, με αύξηση 41,60%. Όπως επισημαίνει η Geoaxis, η αγορά οικοπέδων αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από άλλες κατηγορίες ακινήτων, τόσο κατά την περίοδο της πτώσης όσο και στη μετέπειτα ανοδική φάση του κύκλου.

Η ζήτηση εξακολουθεί να στηρίζεται στις αυξημένες ανάγκες για νέα κατοικία, στην ανανέωση του παλαιού κτιριακού αποθέματος και στο επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατοικία. Από την άλλη πλευρά, το αυξημένο κόστος κατασκευής και χρηματοδότησης περιορίζει τα περιθώρια των νέων αναπτύξεων, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κατασκευαστών και ιδιοκτητών οικοπέδων να γίνονται ολοένα πιο δύσκολες.

Στην αγορά της αντιπαροχής, το υψηλότερο εύρος καταγράφεται στο Παλαιό Φάληρο, όπου τα ποσοστά κυμαίνονται από 33% έως 40%. Στο Μαρούσι διαμορφώνονται μεταξύ 30% και 37%, στο Περιστέρι φθάνουν έως το 37%, ενώ στους Αμπελοκήπους και στον Χολαργό κυμαίνονται από 32% έως 36% και από 30% έως 36%, αντίστοιχα.