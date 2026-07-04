Τσουκαλάς:-Κύριε-πρωθυπουργέ,-όταν-σηκώσετε-το-τηλέφωνο-στις-3-τα-ξημερώματα,-θα-συμβουλευτείτε-τον-κ.-Ντόκο;

Με δόση ειρωνείας και ίσως χιούμορ, αλλά πάντα σε υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή την υπόθεση του συμβούλου Ασφαλείας του πρωθυπουργού και της «συνομιλίας» του με Ρώσους φαρσέρ και τη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

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Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς εξαπολύει εκ νέου επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;».

Και συνεχίζει: «Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του πρωθυπουργού.

Αφού ο κ.Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας».

- sofokleous10.gr

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