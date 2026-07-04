«Φουντώνει» η κόντρα Λαζαρίδη-Φαραντούρη – Επανέρχεται με ερωτήματα ο βουλευτής της ΝΔ

Συνεχίζεται το Σάββατο η αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και του συνεργαζόμενου με το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητου ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες

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Σε ανάρτησή του ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι «η απόσπαση έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας» προσθέτοντας ότι η εν λόγω απόσπαση έγινε «με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους». «Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι καταξιωμένη οικονομολόγος, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του LSE με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Η απόσπασή της έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), με αριθμό πρωτοκόλλου 8002/22.12.2025, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής και με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους» επισημαίνει μεταξύ άλλων στην απάντησή του ο κ. Φαραντούρης.

Ανταπαντώντας, ο βουλευτής της ΝΔ διατυπώνει σειρά ερωτημάτων, και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη για συκοφαντία.

❗️Ο κ. Νίκος Φαραντούρης παραδέχεται ότι η σύζυγός του θα λάβει 245.700 ευρώ Η ανακοίνωση του @NFarantouris επιβεβαιώνει απόλυτα τη χθεσινή μου ανάρτηση. Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) July 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη «Ο κ. Νίκος Φαραντούρης παραδέχεται ότι η σύζυγός του θα λάβει 245.700 ευρώ Η ανακοίνωση του @NFarantouris επιβεβαιώνει απόλυτα τη χθεσινή μου ανάρτηση. Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027 – 2029 και θα λάβει επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ. Υποστηρίζει ότι η θέση προκηρύχθηκε από τη ΜΕΑ, ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν υπάρχει καμία τέτοια προκήρυξη. Να τη δώσει στη δημοσιότητα. Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη «Διαύγεια». Να τη δώσει στη δημοσιότητα γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Και μια ακόμη ερώτηση στον κύριο @NFarantouris: Ήταν η σύζυγός του αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του @syriza_gr ή άλλου κόμματος κατά το πρόσφατο παρελθόν; Και αν ναι από πότε και σε ποιον; Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω».



- sofokleous10.gr

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