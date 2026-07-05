Ανθεκτικά-τα-ελληνικά-ομόλογα-παρά-τις-αναταραχές-και-την-αβεβαιότητα

Πώς κινήθηκαν οι αποδόσεις και τα spread από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Σταθερή η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

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Ανθεκτικά παραμένουν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά την άνοδο των αποδόσεων που έφερε η αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα και το πληθωριστικό σοκ που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση που περιλαμβάνεται στην τελευταία έκθεση για την ελληνική οικονομία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Οι τέσσερις φάσεις

Σύμφωνα με την ανάλυση, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 24 Ιουνίου 2026 οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων κινήθηκαν σε τέσσερις διακριτές φάσεις:

Στην πρώτη φάση, από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, επικράτησε σταδιακή αποκλιμάκωση, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί από 3,44% την 1η Ιανουαρίου σε 3,27% στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η μεταβολή που καταγράφεται στα μέσα Ιανουαρίου στον ελληνικό τίτλο συνδέεται κυρίως με την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ και την αντικατάσταση του προηγούμενου τίτλου αναφοράς από τον νέο τίτλο λήξης 16 Ιουνίου 2036.

Στη δεύτερη φάση, τον Μάρτιο, οι αποδόσεις αυξήθηκαν απότομα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να φτάνει στο 3,94% στις 20 Μαρτίου και να διαμορφώνεται στο 3,85% στις 31 Μαρτίου 2026. Η άνοδος αυτή εντάχθηκε σε γενικότερη ανοδική αναπροσαρμογή των ευρωπαϊκών αποδόσεων, καθώς οι αγορές ενσωμάτωσαν υψηλότερη αβεβαιότητα και αυξημένους πληθωριστικούς κινδύνους, ιδίως λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας και της επιδείνωσης του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Στην τρίτη φάση, από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, οι αποδόσεις παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα, με αυξημένη μεταβλητότητα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων και την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Στην τέταρτη φάση, από τα τέλη Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου, καταγράφηκε μερική αποκλιμάκωση, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς να διαμορφώνεται στο 3,59% στις 24 Ιουνίου 2026. Συνολικά, μετά την έντονη άνοδο του Μαρτίου, οι ελληνικές αποδόσεις υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα της περιόδου, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μείωση του spread με το γερμανικό bund

Πέρα από τις αποδόσεις, σημαντικά σημάδια της ανθεκτικότητας των ελληνικών ομολόγων και η μείωση της διαφοράς (spread) του ελληνικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η διατήρηση αρνητικών spread με τα ομόλογα άλλων χωρών της Ευρώζώνης.

Συγκεκριμένα, στις 24 Ιουνίου 2026, το spread έναντι των γερμανικών τίτλων διαμορφώθηκε στις 68,4 μονάδες βάσης (από 73,5 πέρυσι), έναντι των πορτογαλικών τίτλων στις 31,5 μονάδεςβάσης (από 25,7 πέρυσι), έναντι των ισπανικών στις 21,2 μονάδες βάσης (από 7,3 πέρυσι), έναντι των ιταλικών στις -4,8 μονάδες βάσης (από -18,4 πέρυσι) και έναντι των γαλλικών στις -8,1 μονάδες βάσης (από 2,7 πέρυσι). Η μείωση του spread έναντι του γερμανικού τίτλου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση αρνητικού spread έναντι του ιταλικού και πλέον και του γαλλικού τίτλου, υποδηλώνει τη σχετική ανθεκτικότητα των ελληνικών τίτλων, παρά την αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα.

«Η μείωση του spread έναντι του γερμανικού τίτλου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση αρνητικού spread έναντι του ιταλικού και πλέον και του γαλλικού τίτλου, υποδηλώνει τη σχετική ανθεκτικότητα των ελληνικών τίτλων, παρά την αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα», σημειώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Σταθερή η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Άλλο ένα στοιχείο που σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δείχνει πως οι επενδυτές διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στους ελληνικούς τίτλους χρέους είναι η συμμετοχή στης εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ.

Η επιτυχής έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώθηκε από την αρχική έκδοση του νέου 10ετούς στις 13 Ιανουαρίου 2026, ύψους 4 δισ. ευρώ, με κουπόνι 3,375% και λήξη στις 16 Ιουνίου 2036, καθώς και από τις επανεκδόσεις του ίδιου τίτλου.

Μετά τη δημοπρασία της 11ης Φεβρουαρίου 2026, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ακολούθησε νέα δημοπρασία στις 15 Απριλίου 2026, ύψους 250 εκατ. ευρώ, κατά την οποία οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ και η μέση σταθμική απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,70%. Στις

10 Ιουνίου 2026 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε επανέκδοση μέσω κοινοπραξίας ύψους 3 δισ. ευρώ, με απόδοση 3,799% και βιβλίο προσφορών άνω των 36 δισ. ευρώ.