Η-ίδρυση-του-spv-«κρίκος»-για-να-μην-χαθεί-το-momentum-των-υπεράκτιων-αιολικών

Το ζήτημα της προετοιμασίας μέχρι την στιγμή που θα επανέλθει το «momentum» για τα υπεράκτια αιολικά αναδεικνύεται σε κρίσιμη παράμετρο για την Ελλάδα. Η ίδρυση του SPV συνιστά ένα θετικό βήμα με το ΥΠΕΝ να καλείται να σχεδιάσει τα επόμενα.

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Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει να ξετυλίγεται το «κουβάρι» των υπεράκτιων αιολικών στις ελληνικές θάλασσες προχώρησε προ ημερών με την ίδρυση της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) ως 100% θυγατρική της ΕΔΕΥΕΠ που θα αναλάβει τη διενέργεια των ανεμολογικών και βυθομετρικών μελετών για το πρώτο «κύμα» offshore αιολικών σταθμών.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση της εταιρείας συνιστούσε «ορόσημο» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και το οποίο εκπληρώθηκε εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος που ήθελε όλα τα προαπαιτούμενα να κλείσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Όπως προαναφέρθηκε η νέα εταιρεία τελεί 100% θυγατρική του αρμόδιου κρατικού φορέα «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων» με τον σχεδιασμό ωστόσο να προσβλέπει πρόσθετες συμμετοχές στο μέλλον προκειμένου να θωρακιστεί περαιτέρω το σχήμα και να μπορέσει με καλύτερους όρους να επιτελέσει τον ρόλο του. Υποψήφιοι προς ένταξη, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, εμφανίζονται ο ΑΔΜΗΕ, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, όπως η Ελληνικά Καλώδια.

Σημειώνεται ότι η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος που θα σημάνει και την πραγματική εκκίνηση του κλάδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκκρεμεί ακόμη, χωρίς ωστόσο, αυτό να καθίσταται αποτρεπτικό για να προχωρήσει η όλη προετοιμασία μέχρις ότου οριστικοποιηθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα, η συγκυρία τυγχάνει ευνοϊκή και ευτυχής για τις «καθυστερήσεις» της Πολιτείας να προχωρήσει στην έγκριση του Εθνικού προγράμματος, καθώς παγκοσμίως ο κλάδος γνωρίζει «ύφεση», αναμένοντας να «γυρίσει σελίδα» μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η αύξηση του κόστους κατασκευής, των επιτοκίων και των εφοδιαστικών πιέσεων έχει οδηγήσει πολλές αγορές σε επιβράδυνση ή επανασχεδιασμό έργων. Αυτό όμως, όπως διευκρινίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει αλλάξει οριστικά πορεία, πολλώ δε μάλλον να έχει εγκαταλείψει τα υπεράκτια αιολικά όταν μάλιστα αυτά διατηρούν καίρια θέση στα ενεργειακά σενάρια της Κομισιόν για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων του 2040 και του 2050. Πρόκειται για μια προσωρινή φάση προσαρμογής που θα παρέλθει όταν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν και ανοίξουν το δρόμο για την ανάκαμψη των επενδύσεων που σταθερά παραμένουν στον προσανατολισμό των εταιρειών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί της συνολικότερης επιβράδυνσης, ώστε να προετοιμάσει το «έδαφος» για την στιγμή που το momentum προκύψει εκ νέου θετικό και πρόσφορο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών. Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της χώρας προβλέπει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών συνολικής ισχύος 1,9 GW εκ των οποίων τα 600 MW αφορούν σε δύο πιλοτικά έργα στην περιοχή ανοικτά της Αλεξανδρούπολης στο Βόρειο Αιγαίο.

Η αποστολή του SPV είναι να προχωρήσει στη συλλογή των ανεμολογικών και βυθομετρικών δεδομένων που θα απαιτηθούν, για την ωρίμανση των περιοχών όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν τα πρώτα εμπορικά offshore αιολικά. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν οι μελλοντικοί διαγωνισμοί παραχώρησης των θαλάσσιων οικοπέδων.