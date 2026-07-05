Η αξία της ελευθερίας

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας συμπλήρωσε πλέον δεκαεννέα συνεχόμενους μήνες αγορών χρυσού, συνεχίζοντας να αυξάνει τα αποθέματά της ακόμη και όταν η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε σχεδόν κατά 30% από τα υψηλά της.

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Για έναν ιδιώτη επενδυτή μια τόσο μεγάλη διόρθωση θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο αποχώρησης. Για μια κεντρική τράπεζα όμως, που εξακολουθεί να αγοράζει μέσα στην πτώση, το μήνυμα είναι εντελώς διαφορετικό.

Η Κίνα δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το αν ο χρυσός θα κινηθεί υψηλότερα ή χαμηλότερα τους επόμενους μήνες. Εκείνο που επιδιώκει είναι να μετατρέψει μέρος των συναλλαγματικών της διαθεσίμων σε ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποτελεί υποχρέωση καμίας κυβέρνησης, δεν μπορεί να υποστεί κυρώσεις και δεν εξαρτάται από τη λειτουργία κάποιου διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικτύου.

Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τα ψηφιακά δολάρια και τα stablecoins.

Το χρήμα αποκτά ολοένα και περισσότερο τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται και οι δυνατότητες εποπτείας, ελέγχου και, όπου απαιτείται, περιορισμού της χρήσης του. Αυτό αλλάζει σταδιακά και τη φύση του διεθνούς νομισματικού ανταγωνισμού.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το γουάν μπορεί να εκτοπίσει το δολάριο από την κορυφή του παγκόσμιου συστήματος. Η πραγματική αντιπαράθεση αφορά το ποια περιουσιακά στοιχεία παραμένουν εκτός πολιτικού και τεχνολογικού ελέγχου. Ίσως γι’ αυτό οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Γιατί σε έναν κόσμο όπου το χρήμα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό και περισσότερο ελεγχόμενο, η μεγαλύτερη αξία δεν είναι μόνο η διατήρηση του πλούτου, αλλά και η διατήρηση της ανεξαρτησίας απέναντι σε οποιονδήποτε μπορεί να ελέγχει το σύστημα.

Από διαγραμματικής πλευράς το συμβόλαιο του χρυσού επιχειρεί να αντιδράσει έπειτα από την έντονη υποχώρηση που ακολούθησε τα ιστορικά υψηλά των 5.400 δολαρίων, βρίσκοντας για δεύτερη φορά στήριγμα στην ιδιαίτερα κρίσιμη ζώνη των 4.000 δολαρίων.

Οι τελευταίες εβδομαδιαίες συνεδριάσεις δείχνουν ότι οι αγοραστές επανεμφανίζονται στα χαμηλά, με τη δημιουργία ενός πρώτου ανοδικού σχηματισμού που επιχειρεί να απομακρύνει την τιμή από το σημείο στήριξης.

Ωστόσο, για να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική αυτή η αντίδραση, θα πρέπει να ανακτηθεί αρχικά η περιοχή των 4.275 δολαρίων, η οποία λειτουργεί πλέον ως το πρώτο ουσιαστικό εμπόδιο. Η υπέρβασή της θα ανοίξει τον δρόμο προς τις 4.490 και στη συνέχεια τις 4.700 δολάρια, όπου διέρχεται και η βασική ζώνη των κινητών μέσων.

Όσο τα 4.000 δολάρια παραμένουν ανέπαφα, το σενάριο μιας νέας ανοδικής προσπάθειας εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, με πιο μακρινό στόχο την επιστροφή προς τις κορυφές των 5.090 και 5.400 δολαρίων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

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July 5, 2026