Η-ελληνική-εταιρεία-the-master-miller-από-την-Ηλεία-στην-κορυφή-της-διεθνούς-κατάταξης-ελαιολάδου

Η Ελλάδα έχει ποιότητα, αλλά δεν έχει ακόμη επαρκές σύστημα, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του The Master Miller.

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Στην κορυφή του Olive Oil Times World Ranking βρέθηκε η ελληνική εταιρεία από την Ηλεία “The Master Miller“, καταγράφοντας μία από τις πιο ισχυρές ελληνικές παρουσίες στον διεθνή χώρο του ελαιολάδου, έχοντας κατακτήσει συνολικά περισσότερα από 700 διεθνή βραβεία στους κορυφαίους διαγωνισμούς ελαιολάδου.

Μάλιστα, μόλις την περασμένη χρονιά απέσπασε 10 χρυσές διακρίσεις στο διαγωνισμό NYIOOC, κάτι που σύμφωνα με την ίδια τη διοργάνωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού ένας παραγωγός κατακτά 10 χρυσά βραβεία σε μία χρονιά.

«Η πρώτη θέση στο Olive Oil Times World Ranking, τα πάνω από 700 διεθνή βραβεία και τα 10 χρυσά βραβεία σε μία χρονιά έχουν για εμάς ιδιαίτερη αξία, επειδή δείχνουν διάρκεια και βάθος. Κάποιος μπορεί να βρεθεί ψηλά μια χρονιά. Το δύσκολο είναι να μένεις σταθερά ψηλά για πολλά χρόνια και ταυτόχρονα να μπορείς να παράγεις πολλά προϊόντα σε κορυφαίο επίπεδο», δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γιος του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος ίδρυσε το οικογενειακό ελαιοτριβείο το 1989 στην Ηλεία.

«Τα βραβεία είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι ο τελικός στόχος. Είναι απόδειξη. Δείχνουν ότι η ποιότητα που παράγουμε μπορεί να σταθεί διεθνώς και να συγκριθεί με τους καλύτερους», πρόσθεσε.

Τα βραβεία ως απόδειξη διάρκειας

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, η αξία των διεθνών διακρίσεων δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό τους, αλλά κυρίως στη σταθερότητα που αποτυπώνουν. Για τον ίδιο, μια διάκριση μπορεί να έρθει σε μια καλή χρονιά. Το ζητούμενο, όμως, είναι η επαναλαμβανόμενη ποιότητα και η δυνατότητα να διατηρείται ένα προϊόν σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ο διεθνής αγοραστής δεν αγοράζει μόνο γεύση. Αγοράζει εμπιστοσύνη. Θέλει να ξέρει ότι το προϊόν που δοκίμασε σήμερα θα μπορεί να το ξαναβρεί αύριο στην ίδια ποιότητα», σημειώνει.

Αυτό, κατά τον ίδιο, είναι και το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό ελαιόλαδο: να περάσει από τις μεμονωμένες καλές παρτίδες σε ένα πιο οργανωμένο μοντέλο σταθερής, τεκμηριωμένης και επαναλαμβανόμενης ποιότητας.

Η διεθνής αναγνώριση της The Master Miller συνδέεται, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, με μια ευρύτερη προσπάθεια οργάνωσης της αλυσίδας αξίας του ελαιολάδου.

«Για εμάς, η ποιότητα δεν ξεκινά στο μπουκάλι. Ξεκινά από τον ελαιώνα, από το πότε και πώς καλλιεργείται το δέντρο, πότε γίνεται η συγκομιδή, πώς μεταφέρεται ο καρπός, πώς ελαιοποιείται, πώς αποθηκεύεται, πώς ελέγχεται και πώς τελικά φτάνει στον καταναλωτή», τονίζει στο -.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα οικοσύστημα που καλύπτει διαφορετικούς κρίκους της παραγωγής και της εμπορίας. Από την οργάνωση των παραγωγών και τη διαχείριση ελαιώνων έως την επιστημονική υποστήριξη, την τεχνολογία, την ιχνηλασιμότητα και τη διακίνηση του προϊόντος, στόχος είναι να υπάρχει κοινή φιλοσοφία ποιότητας σε όλη τη διαδρομή.

Το πρόβλημα του χύμα προϊόντος

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα δεν είναι η έλλειψη ποιότητας, αλλά η έλλειψη οργανωμένου συστήματος.

«Η Ελλάδα έχει ποιότητα, αλλά δεν έχει ακόμη επαρκές σύστημα. Έχουμε εξαιρετικό προϊόν, ιστορία, ανθρώπους με εμπειρία και περιοχές με μοναδική ταυτότητα. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος του ελληνικού ελαιολάδου εξακολουθεί να λειτουργεί με λογική χύμα προϊόντος», δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά τον ίδιο, για να σταθεί ένα ελληνικό brand στο εξωτερικό, δεν αρκεί να διαθέτει καλό ελαιόλαδο. Χρειάζεται συνέπεια, καθαρές αναλύσεις, έλεγχος υπολειμμάτων, σωστή αποθήκευση, ιχνηλασιμότητα και αξιοπιστία στην παράδοση.

«Για να σταθεί ένα ελληνικό brand στο εξωτερικό, δεν αρκεί να έχει καλό ελαιόλαδο. Χρειάζεται σταθερότητα παρτίδων, καθαρές αναλύσεις, έλεγχο υπολειμμάτων, σωστή αποθήκευση, ιχνηλασιμότητα και συνέπεια στην παράδοση», υπογραμμίζει.

Από το αφήγημα στην απόδειξη

Για να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί ότι η παράδοση είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της.

«Οι διεθνείς αγορές δεν αγοράζουν μόνο ιστορία. Αγοράζουν εμπιστοσύνη, συνέπεια, τεκμηρίωση και ταυτότητα», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, το ελληνικό ελαιόλαδο πρέπει να μπορεί να παρουσιαστεί στον διεθνή αγοραστή με πλήρη στοιχεία: ποικιλία, περιοχή, παρτίδα, αναλύσεις, παραγωγό, ελαιοτριβείο και διαδρομή μέχρι το ράφι.

«Το branding δεν είναι μόνο μια ωραία ετικέτα. Είναι σύστημα εμπιστοσύνης. Είναι η υπόσχεση ότι αυτό που πουλάς σήμερα θα μπορείς να το ξαναδώσεις αύριο με την ίδια ποιότητα», αναφέρει.

Στο σημείο αυτό συνδέει τα βραβεία με το ευρύτερο στοίχημα του κλάδου. Οι διακρίσεις μπορούν να ανοίξουν πόρτες και να ενισχύσουν την εικόνα του ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό. Δεν αρκούν, όμως, από μόνες τους, εάν δεν συνοδεύονται από παραγωγική βάση, κοινά πρότυπα και δυνατότητα να υποστηριχθεί η δεύτερη και η τρίτη παραγγελία στην ίδια ποιότητα.

Συνεργασία με κανόνες

Για τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, η επόμενη ημέρα του ελληνικού ελαιολάδου περνά μέσα από τη συνεργασία παραγωγών, ελαιοτριβείων, τυποποιητών και εξαγωγέων.

«Δεν θέλουμε να “σκεπάσουμε” τον κλάδο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα συνεργασίας. Ένα σύστημα που στηρίζει παραγωγούς, ελαιοτριβεία, τυποποιητές, εξαγωγείς και άλλα ελληνικά brands που θέλουν να σταθούν σοβαρά στη διεθνή αγορά», λέει για τον ρόλο της The Master Miller.

Η μετάβαση αυτή, ωστόσο, δεν είναι εύκολη, καθώς ο κλάδος έχει μάθει να λειτουργεί κατακερματισμένα. Όπως αναφέρει, κάθε παραγωγός έχει τη δική του πρακτική, κάθε ελαιοτριβείο τη δική του εμπειρία και κάθε κρίκος της αλυσίδας συχνά λειτουργεί μόνος του.

«Για να αλλάξει αυτό, πρέπει ο κάθε κρίκος να δει ότι η οργάνωση δημιουργεί αξία. Καλύτερη ποιότητα, καλύτερη εμπορική θέση, μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο εισόδημα», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Όταν προσπαθείς να τα κάνεις όλα, κινδυνεύεις να γίνεις μέτριος σε όλα. Γι’ αυτό χρειάζεται συνεργασία με κανόνες».

Εθνική στρατηγική για το ελαιόλαδο

Σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής, ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το ελαιόλαδο, με συνέχεια και συμμετοχή ανθρώπων της παραγωγής, της αγοράς, της επιστήμης, του branding, της τεχνολογίας και της διεθνούς διανομής.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια ενιαία εθνική στρατηγική για το ελαιόλαδο. Όχι αποσπασματικές πολιτικές που αλλάζουν κάθε χρόνο. Χρειάζεται ένα δεκαετές σχέδιο που θα συνεχίζεται ανεξάρτητα από αλλαγές κυβερνήσεων, υπουργών ή διοικητικών προτεραιοτήτων», τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Το ελαιόλαδο είναι εθνικό προϊόν. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο», τονίζει, θέτοντας το ερώτημα αν η χώρα θέλει το ελληνικό ελαιόλαδο να παραμείνει ένα εξαιρετικό προϊόν που συχνά φεύγει χύμα και χτίζει υπεραξία αλλού ή να εξελιχθεί σε οργανωμένο, επώνυμο, πιστοποιημένο και ιχνηλάσιμο προϊόν που κρατά την υπεραξία στην Ελλάδα.

Από την απόδειξη στην κλίμακα

Για την The Master Miller, το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση «από την απόδειξη στην κλίμακα». Όπως είπε στο - ο κ. Παπαδόπουλος, η εταιρεία προετοιμάζει τον πρώτο επενδυτικό κύκλο, με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που θα στηρίζει την παραγωγή, την τυποποίηση, την τεχνολογία, τις εξαγωγές και τη διεθνή εικόνα του ελληνικού ελαιολάδου.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει το Master Innovation Center, το οποίο λειτουργεί ως in-house επιστημονικός και τεχνολογικός πυρήνας, αξιοποιώντας δεδομένα, ιχνηλασιμότητα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη συνεχή βελτίωση της καλλιέργειας, της παραγωγής και της ποιότητας.

Ο τελικός στόχος, όπως τον περιγράφει, είναι το ελληνικό ελαιόλαδο να μη θεωρείται διεθνώς απλώς ένα εξαιρετικό προϊόν που συχνά πωλείται χύμα, αλλά σημείο αναφοράς για ποιότητα, αυθεντικότητα, ιχνηλασιμότητα και πολιτισμική αξία.

«Η Ελλάδα έχει το προϊόν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σύστημα, στρατηγική και οι σωστοί συνοδοιπόροι», καταλήγει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

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