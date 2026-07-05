Η Κίνα καταστρέφει και το τελευταίο προπύργιο της γερμανικής βιομηχανίας

Οι μεσαίου μεγέθους εταιρείες που απασχολούν εκατομμύρια εργαζομένους απολύουν πλέον προσωπικό και μεταφέρουν δραστηριότητες στο εξωτερικό για να μειώσουν το κόστος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Για δεκαετίες, χιλιάδες εξειδικευμένοι κατασκευαστές παγκόσμιας κλάσης, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας, στηρίζονταν σε ένα φαινομενικά απροσπέλαστο οχυρό: την ασυναγώνιστη ποιότητα. Τώρα αυτό το οχυρό στερεύει.

Το Mittelstand —ένα ευρύ στρώμα μεσαίου μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων, κυρίως εξειδικευμένων σε κεφαλαιουχικά και ενδιάμεσα αγαθά και εξαρτημένων από τις εξαγωγές— άνθισε κάποτε κατασκευάζοντας μηχανές για εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Όμως η Κίνα κλείνει πλέον το χάσμα ποιότητας και προσφέρει τιμές ακόμη και στο μισό σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.

Καθώς ο πανικός εξαπλώνεται στους Γερμανούς βιομηχάνους, κύματα απολύσεων πλήττουν πρώην ευημερούσες πόλεις και χωριά που δεν έχουν ζήσει ύφεση στη σύγχρονη μνήμη τους. Η στιγμή αυτή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό σημείο καμπής για μια χώρα της οποίας ο πλούτος δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Mittelstand, δηλαδή τη «μεσαία τάξη» — συνώνυμο του εσωτερικού πυρήνα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η Γερμανία εισάγει πλέον από την Κίνα περισσότερα προηγμένα κεφαλαιουχικά αγαθά απ’ όσα εξάγει προς αυτήν. Οι κατασκευαστές βρίσκονται ξαφνικά σε άμυνα, όχι μόνο στην Κίνα και σε άλλες αγορές, αλλά και στην ίδια τους τη χώρα. Πολλές επιχειρήσεις του Mittelstand θέτουν εργαζομένους σε αδράνεια, περικόπτουν θέσεις εργασίας ή μεταφέρουν την παραγωγή τους, ακόμη και στην Κίνα.

Ο Patric Burkhart, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μηχανημάτων Aura, με έδρα στη νοτιοδυτική Γερμανία, 115 εργαζομένους και ετήσια έσοδα περίπου 30 εκατ. δολάρια, δήλωσε ότι ο κινεζικός ανταγωνισμός εκτινάχθηκε μέσα στους τελευταίους μόλις έξι μήνες, προκαλώντας ξαφνική συρρίκνωση των παραγγελιών.

Η Aura κατασκευάζει εξοπλισμό θέρμανσης που ενσωματώνεται σε μεγαλύτερα βιομηχανικά μηχανήματα, όπως πρέσες, φούρνους και εξωθητές — μηχανές που παράγουν από πλαστικές σακούλες και κουφώματα παραθύρων μέχρι εξαρτήματα αυτοκινήτων και σνακ.

Ένας Κινέζος ανταγωνιστής εμφανίστηκε πρόσφατα στην αγορά, δημιουργώντας έντονες πιέσεις στις τιμές, είπε ο Burkhart. Για να κερδίσει έργα απέναντι στους καθιερωμένους Γερμανούς και Ιάπωνες κατασκευαστές, όπως είπε, «πρέπει να είμαι πολύ δημιουργικός».

Η γερμανική βιομηχανία χάνει περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, σύμφωνα με έκθεση της EY τον Μάιο. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 10% από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τις αρχές του 2026, με τους ενεργοβόρους κλάδους να καταγράφουν πτώση άνω του 15%.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας με την Κίνα στα κεφαλαιουχικά αγαθά διολίσθησε από πλεόνασμα περίπου 750 εκατ. ευρώ σε έλλειμμα 500 εκατ. ευρώ μεταξύ των μέσων του 2024 και του Αυγούστου του 2025, σε κυλιόμενη βάση 12 μηνών, σύμφωνα με τη New York-based Apollo Global Management. Οι εξαγωγές γερμανικών εργαλειομηχανών προς την Κίνα μειώθηκαν περίπου κατά το ένα τρίτο το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Εμπορευματοκιβώτια διακινούνται από γερανούς στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η σύνθεση των προϊόντων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα γερμανικά λιμάνια έχει αλλάξει ραγδαία, καθώς η Κίνα ενισχύει τους δικούς της κατασκευαστές. Ebrahim Noroozi/AP

Εάν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας, «θα μπορούσαμε να δούμε μια πολύ ταχεία παρακμή του γερμανικού Mittelstand», δήλωσε ο Noah Barkin, ανώτερος σύμβουλος στην ερευνητική εταιρεία Rhodium Group.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν νέες νομικές εξουσίες για να απαντήσουν στην Κίνα. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Κίνας μόνο προς τη Γερμανία έχουν αυξηθεί κατά 17% φέτος έως τον Μάιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί κατά 16%, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων σε δολάρια.

Η Κίνα έχει στηριχθεί όλο και περισσότερο στη μεταποίηση για να τροφοδοτήσει την οικονομική της ανάπτυξη, μετά την επική κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Αντιμέτωπα με ασθενή εγχώρια ζήτηση και υπερπλήρεις αποθήκες, τα εργοστάσια πωλούν επιθετικά στο εξωτερικό, οδηγώντας το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας στο ιστορικό επίπεδο των 1,2 τρισ. δολαρίων πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ένα σκόπιμο, κρατικά υποστηριζόμενο μηχανολογικό επίτευγμα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «10.000 Little Giants», η κινεζική κυβέρνηση διοχέτευσε τεράστιες επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και κρατικούς πόρους σε χιλιάδες εξειδικευμένες μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, σχεδιασμένες ρητά για να αντικαταστήσουν τους φημισμένους «κρυφούς πρωταθλητές» της Γερμανίας.

Υπάρχουν ακόμη γερμανικές εταιρείες που παράγουν προϊόντα τα οποία χρειάζεται η Κίνα, είπε ο Barkin. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Trumpf, κατασκευάστρια λέιζερ, και η Zeiss, η οποία παράγει οπτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό κατασκευής μικροτσίπ. Όμως το Πεκίνο προσπαθεί να αντιμετωπίσει και αυτές τις εξαρτήσεις και να παράγει τα συγκεκριμένα προϊόντα μόνο του.

Ένας εργαζόμενος σε καθαρό δωμάτιο εξετάζει έναν δίσκο πυριτίου που περιέχει μικροσκοπικές διόδους λέιζερ. Στην Trumpf Photonic Components στην πόλη Ουλμ, ένας εργαζόμενος ελέγχει έναν δίσκο γεμάτο με μικροσκοπικές διόδους λέιζερ. Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Όταν ένας κατασκευαστής στην Ανατολική Ευρώπη ή στη Νότια Αμερική στήνει ένα νέο εργοστάσιο, μπορεί πλέον να αγοράσει ολόκληρο το οικοσύστημα —τις μηχανές έγχυσης, τους ρομποτικούς βραχίονες, τους ξηραντήρες και το λογισμικό διαχείρισης στο cloud— απευθείας από έναν ενιαίο κινεζικό προμηθευτή.

«Η Κίνα έχει ήδη φάει μεγάλο μέρος από το γεύμα της γερμανικής βιομηχανίας και ετοιμάζεται να περάσει στο δείπνο», προειδοποίησε ωμά σε πρόσφατη έκθεσή του το Centre for European Reform, think tank με έδρα το Λονδίνο.

Την κρίση επιτείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ασθενής ζήτηση στην Ευρώπη, οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα που μειώνουν τις τιμές εξαγωγής, καθώς και ένα γουάν που πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν υποτιμημένο.

Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός σε κλάδους όπου η κλίμακα έχει σημασία, όπως οι αντλίες θερμότητας ή τα αυτοκίνητα, δήλωσε ο Clemens Fuest, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo. Οι πιο εξειδικευμένες επιχειρήσεις τα πηγαίνουν καλύτερα προς το παρόν. «Είναι δύσκολο να πει κανείς πού θα καταλήξει όλο αυτό», είπε ο Fuest.

Οι επιχειρήσεις του Mittelstand, οι οποίες για χρόνια υπερηφανεύονταν για την αταλάντευτη πίστη τους στο ελεύθερο εμπόριο, έχουν αρχίσει πρόσφατα να ζητούν κρατική προστασία από τις κρατικά υποστηριζόμενες κινεζικές εταιρείες.

Οι Κινέζοι ανταγωνιστές ελέγχουν ήδη το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής στον κλάδο των μηχανημάτων, δήλωσε ο Oliver Richtberg, επικεφαλής διεθνούς εμπορίου στη Machinery and Equipment Manufacturers’ Association, ή VDMA, έναν σύνδεσμο του οποίου τα μέλη απασχολούν ένα εκατομμύριο Γερμανούς εργαζομένους. Το σημείο καμπής πλησιάζει γρήγορα, είπε ο Richtberg: «Αν φτάσουν στο 40% ή στο 50%, δεν θα μας έχει απομείνει κανένας μοχλός πίεσης».

Η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει αριθμό-ρεκόρ εμπορικών υποθέσεων κατά του Πεκίνου τα τελευταία δύο χρόνια, όμως τα μέτρα αυτά καλύπτουν μόνο ένα κλάσμα των συνολικών κινεζικών εισαγωγών. Οι ευρύτερες και αυστηρότερες εμπορικές άμυνες που συζητήθηκαν σε σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες πιθανότατα θα χρειαστούν έναν χρόνο ή περισσότερο για να υλοποιηθούν.

Ο Michael Suess, επί χρόνια στέλεχος της Siemens και σήμερα εκτελεστικός πρόεδρος της ελβετικής εταιρείας επιστρώσεων Oerlikon, δήλωσε ότι το γερμανικό Mittelstand βρίσκεται σε δύσκολη θέση κυρίως λόγω του υψηλού κόστους στο εσωτερικό και μιας νέας γενιάς οικογενειακών επιχειρηματιών, την οποία θεωρεί λιγότερο φιλόδοξη.

«Ναι, η Κίνα γίνεται πιο ανταγωνιστική», είπε ο Suess. Όμως «η Γερμανία χρειάζεται πραγματικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας».

Παρόλα αυτά, πάνω από τα τρία τέταρτα των γερμανικών εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού θεωρούν τον ανταγωνισμό από την Κίνα ως τη μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την εταιρεία συμβούλων Infront, με έδρα το Αμβούργο.

Πίσω στην Aura, ο Burkhart είπε ότι Κινέζοι, Ιάπωνες αλλά ακόμη και Γερμανοί πελάτες ζητούν όλο και περισσότερο από την εταιρεία του να κατασκευάζει στην Κίνα. Ένα κίνητρο είναι το κόστος. Για τους Κινέζους κατασκευαστές, υπάρχει επίσης αυξανόμενη πολιτική πίεση να μεταφερθεί η δημιουργία αξίας στην Κίνα.

Ο Burkhart, ο οποίος κάποτε παρήγε αποκλειστικά στη Γερμανία, κατασκευάζει πλέον το 20% των προϊόντων του στην Κίνα. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 70% εάν δεν αλλάξει τίποτα στην Ευρώπη, είπε.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε. «Είναι μια ιστορική αλλαγή που ασκεί πίεση σε ολόκληρη την κοινωνία».