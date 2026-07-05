Ο μήνας των Ταύρων

Η εποχικότητα συνεχίζει να λειτουργεί υπέρ της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, με τον Ιούλιο να αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους μήνες για τον S&P 500. Από το 2005 μέχρι σήμερα, ο δείκτης καταγράφει μέση απόδοση +2,5% κατά τον συγκεκριμένο μήνα, επίδοση υπερτετραπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων έντεκα μηνών του έτους. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο S&P 500 δεν έχει κλείσει αρνητικά τον Ιούλιο εδώ και έντεκα συνεχόμενα χρόνια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο θετικό σερί που έχει καταγραφεί για οποιονδήποτε μήνα μέσα στην ίδια περίοδο.

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Η φετινή χρονιά προσθέτει ακόμη έναν λόγο αισιοδοξίας. Ο δείκτης έχει ήδη σημειώσει 24 νέα ιστορικά υψηλά μέσα στο 2026, επίδοση που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες εκκινήσεις χρονιάς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο παρελθόν, όταν εμφανίζονταν αντίστοιχα μοτίβα, η αγορά κατέγραφε κατά μέσο όρο νέα άνοδο περίπου 6% στο επόμενο εξάμηνο.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στήριγμα της αγοράς. Κάθε βραχυπρόθεσμη διόρθωση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία αγορών, με τις τοποθετήσεις στις πτωτικές συνεδριάσεις να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι εισροές “λιανικών” επενδυτών στις ημέρες πτώσης είναι περίπου 3,5 φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, ξεπερνώντας ακόμη και την ένταση που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο της «meme stock mania» του 2021.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικός μοχλός στήριξης της ανοδικής τάσης της αμερικανικής αγοράς. Διαγραμματικά ο S&P 500 δείχνει να θέλει να διασπάσει ανοδικά την περιοχή αντίστασης των 7.580 μονάδων και να κινηθεί προς τις 7.800.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

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July 5, 2026