Ο-Τραμπ-ζητά-περισσότερο-χρόνο-για-την-αποζημίωση-των-$5-εκατ.-στην-Τζιν-Κάρολ:-Προσπαθεί-να-καθυστερήσει,-λένε-οι-δικηγόροι-της

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την καταβολή της αποζημίωσης που επιδικάστηκε στην αρθρογράφο Τζιν Κάρολ, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να μην εξετάσει την έφεσή του στην υπόθεση.

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Η υπόθεση αφορά την απόφαση του 2023, με την οποία ορκωτό δικαστήριο επιδίκασε στην Κάρολ αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι ο Τραμπ την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 1996 και στη συνέχεια τη δυσφήμησε όταν εκείνη δημοσιοποίησε τις καταγγελίες της το 2019. Ο Τραμπ αρνείται σταθερά τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με νέα δικαστική κατάθεση, η νομική ομάδα του Αμερικανού προέδρου ζητά παράταση, καθώς ο πρώην επικεφαλής δικηγόρος του, Τζάστιν Σμιθ, ανέλαβε τον περασμένο μήνα καθήκοντα ομοσπονδιακού δικαστή, θέση στην οποία προτάθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο νέος επικεφαλής της ομάδας, Τζος Χάλπερν, χρειάζεται περισσότερο χρόνο «για να εξοικειωθεί πλήρως με τα γεγονότα και τη διαδικαστική πορεία» της υπόθεσης, ανέφεραν οι δικηγόροι του Τραμπ.

Το ποσό της αποζημίωσης έχει ήδη κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό εγγύησης, ωστόσο ο Τραμπ επιχειρεί να καθυστερήσει την εκταμίευσή του. Με τους τόκους, το συνολικό ποσό έχει πλέον φτάσει σχεδόν τα 5,8 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνήγοροί του ζήτησαν από το δικαστήριο να μεταθέσει έως τις 14 Ιουλίου την προθεσμία απάντησης στο αίτημα της Κάρολ για την καταβολή των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι η ενάγουσα «δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ουσιαστικής ζημίας» από μια τέτοια παράταση.

Όπως ανέφεραν, η απόφαση είναι πλήρως διασφαλισμένη από τα χρήματα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που καλύπτουν τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις.

Η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι το αίτημα της πλευράς Τραμπ «μοιάζει με ακόμη μία προσπάθεια να κερδίσει χρόνο». Όπως σημείωσε, ο Σμιθ είχε προταθεί για δικαστική θέση πριν από περισσότερους από πέντε μήνες και ο Τραμπ είχε αρκετό διάστημα στη διάθεσή του για να αναζητήσει νέα νομική εκπροσώπηση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της Κάρολ ζήτησαν από το δικαστήριο να προχωρήσει η καταβολή της αποζημίωσης που αποφάσισαν οι ένορκοι.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την υπόθεση πολιτικά και οικονομικά υποκινούμενη, ενώ μετά την απόρριψη της προσφυγής του από το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη, κάνοντας λόγο για υπόθεση «εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης».

Η πλευρά της Κάρολ εκτιμά ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιχειρήσει νέες νομικές κινήσεις, συνδέοντας την υπόθεση με δεύτερη απόφαση δυσφήμησης ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της ίδιας.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ για την Κάρολ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας και ενδέχεται να εγείρει ζητήματα σχετικά με την προεδρική ασυλία.