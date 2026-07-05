Ο-Τραμπ-προσφέρεται-(ξανά)-να-βοηθήσει-τον-Πούτιν-για-τον-τερματισμό-του-πολέμου-στην-Ουκρανία,-λέει-το-Κρεμλίνο

Την ετοιμότητά του να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

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Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, η πρόταση έγινε στη διάρκεια συνομιλίας σχεδόν 90 λεπτών ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ξανά την ετοιμότητά του να εργαστεί για τον γρήγορο τερματισμό των συγκρούσεων και την εξεύρεση λύσεων για την υπέρβαση της κρίσης», ανέφερε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνομιλία «επαγγελματική και ιδιαίτερα εποικοδομητική», προσθέτοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει μια «πολιτική και διπλωματική λύση» που θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές ρωσικές θέσεις.

Ζελένσκι: Η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ θα είναι καθοριστική

Την ίδια ημέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησαν για την κατάσταση στο μέτωπο των περίπου 1.200 χιλιομέτρων και για τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου.

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ θα έχει καθοριστική σημασία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, με τη συμμετοχή ηγετών από 32 χώρες.

Αντικρουόμενες αναφορές για το μέτωπο

Στο πεδίο των μαχών, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις χωρίς μεγάλες αλλαγές στη γραμμή του μετώπου, με τη χρήση drones να περιορίζει τις κινήσεις βαρέων οχημάτων και να προκαλεί απώλειες.

Ο Ουσακόφ κατηγόρησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι επιδιώκουν «παράταση και κλιμάκωση της σύγκρουσης», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικούς στόχους που συνδέονται κυρίως με την πετρελαϊκή βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ την κατάσταση στο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση».

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κοστιαντίνιβκα στην περιοχή του Ντονέτσκ, κάτι που απέρριψαν τόσο ο Ζελένσκι όσο και το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, υποστηρίζοντας ότι η πόλη παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Ο ρόλος των Αμερικανών απεσταλμένων

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κουσνέρ θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια συμφωνία και είναι έτοιμοι να επισκεφθούν ξανά τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αμερικανικές διπλωματικές κινήσεις και σε άλλα διεθνή μέτωπα, όπως η κρίση με το Ιράν, θα οδηγήσουν σε «αμοιβαία αποδεκτές μακροπρόθεσμες λύσεις».