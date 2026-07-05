Ο Φάμελλος στις πυρόπληκτες περιοχές Ωραιοκάστρου και Φιλοθέης- «Παλεύουμε για ισχυρότερη πυροσβεστική»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραιοκάστρου και της Φιλοθέης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ενημερώθηκε από την Πυροσβεστική και τον Στρατό για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με τέσσερις ταυτόχρονες χρήσεις γης (δασική, αγροτική, αστική και επαγγελματική-βιομηχανική), επισημαίνοντας την ανάγκη για πρόληψη και κρατικό σχεδιασμό.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για μια ισχυρή Πολιτεία με σχεδιασμό και στελέχωση, υπογραμμίζοντας ειδικά την ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραιοκάστρου και της Φιλοθέης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, βρέθηκε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς από τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Στρατού.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά γιατί αναπτύχθηκε σε ένα πεδίο που έχει ταυτόχρονα τέσσερις χρήσεις: δασικό, αγροτικό, αστικό και επαγγελματικό-βιομηχανικό. Αυτές οι πυρκαγιές στις δύσκολες κλιματικές συνθήκες αποδεικνύουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη και ο σχεδιασμός. Εδώ μπαίνει το ερώτημα πόσο ισχυρή είναι η Πολιτεία», είπε ο κ.Φάμελλος.

Συμπλήρωσε πως «μόνο μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Και η ισχυρή Πολιτεία θέλει σχεδιασμό και στελέχη», υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανάγκη από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Για τους δήμους, ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε πως δεν «μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτική προστασία που προστέθηκε στις αρμοδιότητες τους χωρίς χρηματοδότηση, σχεδιασμό και στελέχη».

«Για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα θα πρέπει ο κ.Μητσοτάκης να μην στήνει ένα κράτος σκανδάλων αλλά πρέπει να φτιάξουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι μια ισχυρή Πολιτεία. Να έχει ισχυρούς δήμους, ισχυρή Πυροσβεστική, ισχυρό Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας και χρειάζεται να ενισχύσουμε την ελληνική Πολιτεία. Εμείς παλεύουμε για ισχυρότερη Πυροσβεστική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», υποστήριξε ο κ.Φάμελλος δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς και ευχήθηκε περαστικά στα στελέχη της Πυροσβεστικής που τραυματίστηκαν την ώρα που έδιναν τη μάχη με τις φλόγες.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, που βρέθηκε στα καμένα ενημέρωσε τον κ.Φάμελλο για όλα όσα εκτυλίχτηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του, για τις ενέργειες του Δήμου, τα μέτρα πολιτικής προστασίας και τις εκκενώσεις. Ειδικότερα για τους τροφίμους του Ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμων» είπε πως θα επιστρέψουν σύντομα, ενώ αύριο θα γίνει μια αποτίμηση των ζημιών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των δήμων. «Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της αποκατάστασης των καταστροφών», είπε ο δήμαρχος.

Στο σημείο αυτό ο κ.Φάμελλος υπογράμμισε πως «υπάρχει το θέμα της επόμενης ημέρας, χρειάζεται πλήρης καταγραφή και να προχωρήσουν τα θέματα των αποκαταστάσεων-αποζημιώσεων», ενώ για τις επιπτώσεις της εναέριας ρύπανσης που ανησυχούν τους Θεσσαλονικείς τόνισε πως «πρέπει να υπάρχουν αυστηρές οδηγίες για την προφύλαξη των πολιτών. Δεν χρειάζεται να κινδυνολογήσουμε σήμερα αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας των ανθρώπων που δουλεύουν ή έχουν καλλιέργειες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής».

Σε πλήρη ύφεση η πυρκαγιά

Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη ύφεση όπως ενημέρωσε τον κ.Φάμελλο ο συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδος, Ζώης Γιώτης, ο οποίος αντικατέστησε στο πεδίο τον συντονιστή Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με τον Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ήταν στην κατάσβεση της φωτιάς τις προηγούμενες ώρες.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως η περίμετρος της πυρκαγιάς. Δυο εργοστάσια που έχουν καεί ακόμη καπνίζουν, αλλά δεν μας εμπνέουν ανησυχία», είπε ο κ.Γιώτης, προσθέτοντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή και τα επόμενα 24ωρα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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