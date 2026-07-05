ΠΑΣΟΚ-για-τη-φωτιά-στο-Ωραιόκαστρο:-Η-Πολιτική-Προστασία-δεν-μπορεί-να-εξαντλείται-στη-διαχείριση-της-κρίσης

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Τη συμπαράστασή του στους πολίτες που επλήγησαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο εκφράζει, με σημερινή ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας πως «το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει ότι η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης» και ότι «απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ουσιαστική πρόληψη, επαρκής στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύγχρονος εξοπλισμός και συνεχής επιχειρησιακή ετοιμότητα».

«Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο άφησε πίσω της καμένες κατοικίες, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, ενώ το πυκνό νέφος τοξικού καπνού και καυσαερίων που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη προκαλεί έντονη ανησυχία στους πολίτες για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει πως «οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν αρκούν όταν οι τοπικές κοινωνίες εξακολουθούν να δοκιμάζονται από καταστροφές με τόσο σοβαρές συνέπειες ».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για «ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους αναγκαίους πόρους, το προσωπικό και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων» και επισημαίνεται πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋποθέτει ένα σύγχρονο, αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας, με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Θεσσαλονίκης θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στις πληγείσες περιοχές.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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