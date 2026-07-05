«Το-timeline-της-Ντροπής»:-Το-βίντεο-της-ΝΔ-για-τη-συμπλήρωση-11-ετών-από-το-δημοψήφισμα-του-2015

Βίντεο για τη συμπλήρωση έντεκα ετών από το δημοψήφισμα του 2015 ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία, με τίτλο «Το Timeline της Nτροπής».

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Στο βίντεο εμφανίζεται ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να κάνει δηλώσεις για το δημοψήφισμα και πλάνα από τα capital controls, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

«27 Ιουνίου – Προκήρυξη Δημοψηφίσματος, 28 Ιουνίου έγκριση από τη Βουλή, 28 Ιουνίου Επιβολή capital controls, 5 Ιουλίου – Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος – Το όχι που έγινε ναι», αναφέρεται στο βίντεο.

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», υπογραμμίζει το βίντεο στο οποίο προβάλλονται ακόμα εικόνες από τα πρωτοσέλιδα της περιόδου. συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

https://www.facebook.com/watch/?v=1058474286519030&extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

- sofokleous10.gr

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