Χρηματιστήριο Αθηνών: Το θετικό αφήγημα συνεχίζεται, αλλά τώρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν βρίσκεται απλώς σε ανοδική φάση. Βρίσκεται σε μια φάση θεσμικής επανατοποθέτησης: από αγορά κρίσης και περιφερειακό στοίχημα, επιχειρεί να ξαναγίνει κανονική ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόβλημα —και εδώ είναι το ζουμί— είναι ότι μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας έχει ήδη τιμολογηθεί. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες στις 3 Ιουλίου 2026, με άνοδο 1,27% στη συνεδρίαση, 8,41% στον μήνα και 32,28% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αγοράς.

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Με απλά λόγια, το ΧΑ δεν είναι πια η «φθηνή Ελλάδα» που αγόραζαν οι ξένοι με το επιχείρημα ότι όλα είχαν καταρρεύσει και άρα όλα είχαν upside. Η αγορά έχει ήδη κάνει μεγάλο δρόμο. Πλέον για να συνεχιστεί η άνοδος, χρειάζεται επιβεβαίωση από πραγματικά εταιρικά κέρδη, ισχυρές τράπεζες, ροές ξένων κεφαλαίων και καθαρή ορατότητα για την αναβάθμιση στους διεθνείς δείκτες.

Το ράλι έχει βάση — αλλά δεν είναι χωρίς ρίσκο

Η τελευταία εικόνα του ταμπλό δείχνει αγορά με ισχυρό momentum. Στις 3 Ιουλίου, ελληνικά οικονομικά μέσα κατέγραψαν νέα υψηλά 17 ετών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.530 μονάδες και με βασική στήριξη από τράπεζες, επιλεγμένα blue chips και θετικό διεθνές κλίμα. Ο τραπεζικός δείκτης εμφανιζόταν ενισχυμένος, ενώ ισχυρή εικόνα είχαν τίτλοι όπως Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, Motor Oil, Cenergy και ΟΤΕ.

Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος δεν είναι εντελώς στενή. Υπάρχει συμμετοχή από τράπεζες, ενέργεια, βιομηχανία, υποδομές και επιλεγμένες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, το κέντρο βάρους παραμένει ξεκάθαρα τραπεζικό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα πλεονέκτημα και κίνδυνος. Πλεονέκτημα, γιατί οι τράπεζες είναι ο κλάδος με το πιο καθαρό recovery story. Κίνδυνος, γιατί αν ο τραπεζικός κλάδος αρχίσει να χάνει ορμή, ολόκληρη η αγορά θα δυσκολευτεί να κρατήσει την ίδια ταχύτητα.

Πίνακας 1 – Η εικόνα του ΧΑ με αριθμούς

Δείκτης / στοιχείο Τελευταία εικόνα Ανάγνωση Γενικός Δείκτης 2.537,23 μονάδες στις 3/7/2026 Νέα ζώνη υψηλών πολυετίας Ημερήσια μεταβολή +1,27% Ισχυρή συνεδρίαση με αγοραστικό ενδιαφέρον Μηνιαία μεταβολή +8,41% Το momentum έχει επιταχυνθεί Ετήσια μεταβολή +32,28% Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος του θετικού σεναρίου Βασικός οδηγός Τράπεζες και blue chips Το story παραμένει τραπεζοκεντρικό Κρίσιμο επόμενο τεστ Αποτελέσματα εξαμήνου Η αγορά θέλει κέρδη, όχι μόνο αφήγημα

Το βασικό συμπέρασμα από τον πίνακα είναι ότι η αγορά βρίσκεται σε ισχυρή τεχνική και ψυχολογική θέση. Αλλά όσο πιο πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο απαιτητική γίνεται. Στις 1.200 ή στις 1.500 μονάδες αρκούσε το αφήγημα της ανάκαμψης. Στις 2.500 μονάδες χρειάζονται αποτελέσματα.

Οι τράπεζες παραμένουν ο κινητήρας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι σήμερα μια αγορά που σε μεγάλο βαθμό κρίνεται από τις τράπεζες. Όχι μόνο επειδή έχουν μεγάλο βάρος στους δείκτες, αλλά επειδή αποτελούν τον πιο άμεσο μηχανισμό σύνδεσης της οικονομίας με το ταμπλό. Αν η οικονομία μεγαλώνει, οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν δάνεια, προμήθειες, κέρδη και μερίσματα. Αν η πίστωση κολλήσει, τότε το story αρχίζει να χάνει ποιότητα.

Τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο είναι καλύτερα από του Απριλίου. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας ανέβηκε στο 4,6% από 3,9%, ενώ η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,4% από 6,8%. Η μηνιαία καθαρή ροή προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,315 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 1,216 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αυτό είναι θετική είδηση για το ΧΑ. Δείχνει ότι η επιβράδυνση του Απριλίου δεν έγινε απαραίτητα μόνιμη τάση. Ακόμη πιο σημαντικό, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις είχε θετική μηνιαία ροή 1,285 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι αρνητικής ροής 1,150 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της επιχειρηματικής χρηματοδότησης αυξήθηκε στο 9,8% από 8,8%.

Πίνακας 2 – Τράπεζες: Από τον προβληματισμό του Απριλίου στην ανάκαμψη του Μαΐου

Μέγεθος Απρίλιος 2026 Μάιος 2026 Τι δείχνει Συνολική χρηματοδότηση οικονομίας 3,9% 4,6% Επανεπιτάχυνση μετά το φρενάρισμα Χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα 6,8% 7,4% Θετική ένδειξη για τραπεζικό growth Μηνιαία ροή προς ιδιωτικό τομέα -1,216 δισ. ευρώ +1,315 δισ. ευρώ Καθαρή αντιστροφή εικόνας Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 8,8% 9,8% Οι επιχειρήσεις ξανατραβούν δάνεια Μηνιαία ροή προς επιχειρήσεις -1,150 δισ. ευρώ +1,285 δισ. ευρώ Ισχυρό rebound Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα -66 εκατ. ευρώ +5,313 δισ. ευρώ Σημαντική ενίσχυση ρευστότητας Καταθέσεις επιχειρήσεων -935 εκατ. ευρώ +4,973 δισ. ευρώ Μεγάλη επιστροφή επιχειρηματικών καταθέσεων

Η εικόνα των καταθέσεων είναι επίσης κρίσιμη. Τον Μάιο, το σύνολο των καταθέσεων αυξήθηκε με μηνιαία καθαρή ροή 5,063 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,313 δισ. ευρώ μετά τη μείωση του Απριλίου. Ιδιαίτερα οι επιχειρηματικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,973 δισ. ευρώ, εξέλιξη που δείχνει ότι η ρευστότητα στο σύστημα παραμένει ισχυρή.

Η ψαλίδα των επιτοκίων παραμένει ευνοϊκή για τα κέρδη

Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο για τις τραπεζικές μετοχές είναι το επιτοκιακό περιθώριο. Τον Μάιο του 2026, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,35%, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,65%. Η διαφορά μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων υποχώρησε στις 4,30 ποσοστιαίες μονάδες, από 4,45 τον Απρίλιο, αλλά παραμένει πολύ υψηλή.

Για τις τράπεζες, αυτή η εικόνα εξακολουθεί να είναι άνετη. Οι καταθέσεις παραμένουν φθηνές, τα δάνεια τιμολογούνται σε υψηλά επίπεδα και τα έσοδα από τόκους στηρίζονται. Για την πραγματική οικονομία, όμως, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ένα επιχειρηματικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο στο 4,20% ή ένα δάνειο ΜΜΕ στο 4,43% δεν είναι απαγορευτικό για όλους, αλλά δεν είναι και φθηνό χρήμα. Άρα οι τράπεζες έχουν ακόμη κέρδη από τη διαφορά επιτοκίων, όμως η πραγματική πρόκληση είναι να μεγαλώσει το δανειακό βιβλίο χωρίς να πιεστεί η ποιότητα των δανείων.

Εδώ βρίσκεται το πρώτο μεγάλο τεστ για το ΧΑ. Αν τα αποτελέσματα εξαμήνου δείξουν ότι οι τράπεζες κρατούν καθαρά έσοδα από τόκους, αυξάνουν προμήθειες και παράγουν νέα δάνεια, τότε το τραπεζικό story παίρνει δεύτερη ανάσα. Αν όμως φανεί ότι η κερδοφορία στηρίζεται κυρίως στην παλιά ψαλίδα επιτοκίων και λιγότερο σε οργανική ανάπτυξη, η αγορά θα γίνει πιο επιλεκτική.

Η αναβάθμιση είναι τεράστιος καταλύτης, αλλά όχι μαγικό ραβδί

Το δεύτερο μεγάλο αφήγημα είναι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς. Ο FTSE Russell έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αναβαθμίζεται σε Developed Market, με ισχύ από το άνοιγμα της συνεδρίασης της 21ης Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για σημαντική διεθνή αναγνώριση της προόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά.

Ακολουθεί η MSCI. Η MSCI έχει ανακοινώσει ότι ο MSCI Greece Index θα αναταξινομηθεί από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές στο review του Μαΐου 2027, αντιστρέφοντας την υποβάθμιση του 2013. Η ίδια η MSCI τονίζει ότι η σημερινή Ελλάδα δεν μοιάζει με την Ελλάδα του 2013: τότε ο δείκτης είχε δύο μετοχές, χωρίς τράπεζες και κεφαλαιοποίηση περίπου 5 δισ. δολάρια· τώρα η προσομοίωση δείχνει οκτώ τίτλους, περίπου 75% βάρος χρηματοοικονομικών και περίπου δεκαπλάσια κεφαλαιοποίηση.

Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αγοράς. Σημαίνει ότι το ΧΑ επιστρέφει σταδιακά σε θεσμικά χαρτοφυλάκια που για χρόνια δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να τοποθετηθούν σοβαρά στην Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να πουλάμε παραμύθι: αναβάθμιση δεν σημαίνει αυτόματα μόνο εισροές. Η MSCI εκτιμά ότι, με βάση προσομοίωση, ο ελληνικός δείκτης θα είχε περίπου 40 μονάδες βάσης βάρος στον MSCI Europe, έναντι 57 μονάδων βάσης στον MSCI Emerging Markets σήμερα. Άρα η Ελλάδα μπαίνει σε μεγαλύτερη βιτρίνα, αλλά ως μικρότερο κομμάτι του ραφιού.

Πίνακας 3 – Το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης

Οίκος Απόφαση Ημερομηνία εφαρμογής Πρακτική σημασία FTSE Russell Αναβάθμιση Ελλάδας σε Developed Market 21 Σεπτεμβρίου 2026 Άμεσος θεσμικός καταλύτης για την αγορά MSCI Επιστροφή Ελλάδας στις Developed Markets Μάιος 2027 Μεγάλο διεθνές ορόσημο για passive και active κεφάλαια MSCI simulated Europe weight Περίπου 40 μ.β. Με βάση προσομοίωση MSCI Η Ελλάδα θα είναι μικρή αγορά μέσα στην ανεπτυγμένη Ευρώπη Βάρος χρηματοοικονομικών Περίπου 75% στον simulated MSCI Greece Προσομοίωση MSCI Η αγορά παραμένει έντονα τραπεζοκεντρική Κρίσιμο ρίσκο Rebalancing / τεχνικές ροές 2026–2027 Πιθανές βραχυπρόθεσμες αναταράξεις

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: η αναβάθμιση είναι θετική μακροπρόθεσμα, αλλά δεν είναι μονόδρομος άμεσης ανόδου. Μπορεί να φέρει νέους επενδυτές, αλλά μπορεί να φέρει και τεχνικές εκροές από funds που παρακολουθούν emerging markets. Για αυτό η αγορά θα χρειαστεί παράλληλα ισχυρά κέρδη, υψηλή ρευστότητα και πειστικό μακροοικονομικό story.

Τι αλλάζει μετά τις 2.500 μονάδες

Η διάσπαση της περιοχής των 2.500 μονάδων έχει ψυχολογική και τεχνική σημασία. Δείχνει ότι το ΧΑ έχει αφήσει πίσω του επίπεδα που παρέπεμπαν ακόμη στην περίοδο της μεγάλης κρίσης και κινείται πλέον σε ζώνη που θυμίζει προ κρίσης αγορά. Αλλά όσο ανεβαίνει ο δείκτης, τόσο μειώνεται το περιθώριο λάθους.

Από εδώ και πέρα, οι επενδυτές δεν θα ανταμείβουν όλες τις μετοχές αδιακρίτως. Θα ξεχωρίζουν εκείνες που έχουν καθαρή αύξηση κερδών, δυνατότητα διανομών, χαμηλό δανεισμό, εξωστρέφεια και αντοχή σε περιβάλλον υψηλού κόστους χρήματος. Αυτό αφορά κυρίως τράπεζες, ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία και εταιρείες με ισχυρό free cash flow.

Οι τράπεζες θα κριθούν από τέσσερα πράγματα: πιστωτική επέκταση, ποιότητα ενεργητικού, επιτοκιακό περιθώριο και μερίσματα. Οι μη τραπεζικές μετοχές θα κριθούν από τα περιθώρια κέρδους, το κόστος χρηματοδότησης και την ικανότητα να περάσουν αυξημένα κόστη χωρίς να χάσουν ζήτηση.

Οι βασικοί κίνδυνοι

Ο πρώτος κίνδυνος είναι η υπερβολική εξάρτηση από τις τράπεζες. Όταν μια αγορά ανεβαίνει κυρίως επειδή ανεβαίνουν οι τράπεζες, το θετικό σενάριο είναι ισχυρό, αλλά η διόρθωση μπορεί να γίνει γρήγορα αν αλλάξει το κλίμα στον κλάδο.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι τα επιτόκια. Αν η ΕΚΤ ή η Fed κρατήσουν σκληρότερη στάση απ’ ό,τι περιμένουν οι αγορές, οι αποτιμήσεις διεθνώς θα πιεστούν. Και το ΧΑ, όσο κι αν έχει δικό του story, δεν είναι απομονωμένο νησί.

Ο τρίτος κίνδυνος είναι οι τεχνικές ροές των αναβαθμίσεων. Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές είναι θεσμικά θετική, αλλά τα passive funds δεν αγοράζουν με βάση το συναίσθημα. Αγοράζουν και πουλάνε με βάση βάρη δεικτών. Αν το ελληνικό βάρος είναι μικρότερο στο developed universe από ό,τι στο emerging, μπορεί να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Ο τέταρτος κίνδυνος είναι η κόπωση μετά το ράλι. Μια αγορά που έχει γράψει πάνω από 30% σε ετήσια βάση δεν χρειάζεται κακή είδηση για να διορθώσει. Μερικές φορές αρκεί η απουσία νέας καλής είδησης.

Τι πρέπει να παρακολουθήσουμε από εδώ και πέρα

Καταλύτης Γιατί μετράει Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου τραπεζών Θα δείξουν αν τα κέρδη είναι διατηρήσιμα ή αν κορυφώνουν Στοιχεία πιστωτικής επέκτασης Ιουνίου Θα επιβεβαιώσουν αν ο Μάιος ήταν πραγματική επανεκκίνηση ή μηνιαία εξαίρεση Καταθέσεις επιχειρήσεων Δείχνουν ρευστότητα πραγματικής οικονομίας Ξένες εισροές πριν την αναβάθμιση FTSE Θα φανεί αν το reclassification φέρνει καθαρό νέο χρήμα MSCI 2027 Το μεγάλο θεσμικό γεγονός για passive funds Διεθνή επιτόκια Καθορίζουν risk appetite και αποτιμήσεις Εταιρικά αποτελέσματα blue chips Θα δείξουν αν το ράλι έχει ευρύτερη βάση πέρα από τις τράπεζες

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά stories. Έχει ισχυρή μακροοικονομική βάση, τραπεζική ανάκαμψη, επιστροφή μερισμάτων, προοπτική αναβάθμισης και αυξημένη διεθνή ορατότητα. Δεν μιλάμε για φούσκα χωρίς υπόβαθρο. Υπάρχουν πραγματικά στοιχεία πίσω από την άνοδο.

Αλλά δεν είμαστε πια στην αρχή της διαδρομής. Το εύκολο re-rating έχει σε μεγάλο βαθμό γίνει. Από εδώ και πέρα, η αγορά πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από το recovery story στο earnings story. Δηλαδή από την επαναφορά μετά την κρίση στη διατηρήσιμη παραγωγή κερδών.

Με απλά λόγια: το ΧΑ παραμένει θετικό, αλλά όχι άνευ όρων. Οι 2.500 μονάδες δεν είναι ταβάνι από μόνες τους, αλλά είναι επίπεδο που απαιτεί σοβαρή επιβεβαίωση. Αν οι τράπεζες συνεχίσουν να αυξάνουν δάνεια, αν τα αποτελέσματα εξαμήνου είναι ισχυρά και αν οι αναβαθμίσεις φέρουν καθαρές εισροές, η αγορά μπορεί να συνεχίσει. Αν όμως το story μείνει μόνο σε τίτλους και προσδοκίες, τότε η διόρθωση δεν θα είναι ατύχημα· θα είναι φυσιολογική προσγείωση μετά από μεγάλο ράλι.