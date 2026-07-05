foxconn:-Αύξηση-39,8%-στα-έσοδα-του-δεύτερου-τριμήνου

Τα έσοδά της για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου ανήλθαν στα 2,513 τρισ. δολάρια Ταϊβάν, που αντιστοιχούν σε περίπου 78,71 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

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Η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών προϊόντων κατ’ ανάθεση στον κόσμο, ανακοίνωσε αύξηση 39,8% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον παραμένει «ευμετάβλητο».

Η εταιρεία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών (servers) της Nvidia και ο βασικός συναρμολογητής των iPhone της Apple, ανακοίνωσε σε δήλωσή της την Κυριακή ότι τα έσοδά της για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου ανήλθαν στα 2,513 τρισ. δολάρια Ταϊβάν, που αντιστοιχούν σε περίπου 78,71 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν υψηλότερο από την πρόβλεψη των 2,372 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν (T$) του LSEG SmartEstimate, ενός δείκτη που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις εκτιμήσεις αναλυτών με αποδεδειγμένα υψηλή ακρίβεια στις προβλέψεις τους.

Η ισχυρή ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εσόδων του τομέα προϊόντων cloud και δικτύωσης, ενώ ο κλάδος των έξυπνων καταναλωτικών ηλεκτρονικών, που περιλαμβάνει και τα iPhone, κατέγραψε επίσης «σημαντική» ανάπτυξη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Μόνο τον Ιούνιο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 52,1% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 821,8 δισ. δολάρια Ταϊβάν, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η Foxconn εκτίμησε ότι οι δραστηριότητές της θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο, με τα συστήματα διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης (AI racks) να διατηρούν την ανοδική τους πορεία.

Ωστόσο, η εταιρεία επισήμανε ότι «παραμένει αναγκαία η παρακολούθηση των επιπτώσεων από την ευμετάβλητη παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Foxconn, η επίσημη επωνυμία της οποίας είναι Hon Hai Precision Industry, δεν δημοσιεύει αριθμητικές προβλέψεις για τις μελλοντικές οικονομικές της επιδόσεις.

Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 4,3% από τις αρχές του έτους, επίδοση που υπολείπεται σημαντικά της ανόδου 61,5% που έχει καταγράψει ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ταϊβάν (TWII).