FT: Η Uber ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων της για διανομή φαγητού στην Ευρώπη – Και για την Ελλάδα

Η Uber φέρεται να παγώνει στα σχέδια της σε πετά χώρες. Συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξαγορά της Delivery Hero.

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Η Uber ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων της για επέκταση της υπηρεσίας διανομής φαγητού στην Ευρώπη, μόλις λίγους μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, καθώς η εταιρεία μεταφορών συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξαγορά της Delivery Hero, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Uber δεν σκοπεύει πλέον να λανσάρει την υπηρεσία διανομής φαγητού στις πέντε από τις επτά χώρες που είχε θέσει ως στόχο για επέκταση μέσα στη φετινή χρονιά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αυστρία, η Νορβηγία και η Ελλάδα. Οι Financial Times δεν κατονομάζουν τις άλλες δύο χώρες στις οποίες αναστέλλονται τα σχέδια επέκτασης.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Uber είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να επεκτείνει την υπηρεσία διανομής φαγητού της σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές: την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Τσεχία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η εταιρεία εκτιμούσε ότι η επέκταση αυτή θα απέφερε επιπλέον ακαθάριστες κρατήσεις (gross bookings) ύψους 1 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο εξακολουθεί να επιδιώκει την εξαγορά της Delivery Hero.

Η Delivery Hero είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι έλαβε από την Uber πρόταση εξαγοράς ύψους 33 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 37,74 δολάρια). Παράλληλα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η αμερικανική εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στη γερμανική εταιρεία διανομής φαγητού σε σχεδόν 37%, από 25% προηγουμένως, αφού απέκτησε επιπλέον μετοχές από τον επίσης μέτοχο Aspex Management.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Financial Times. Τόσο η Uber όσο και η Delivery Hero δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Uber δήλωσε στους Financial Times ότι αποφάσισε να αναστείλει τα σχέδια επέκτασής της μετά την «τεράστια επιτυχία» των λανσαρισμάτων της υπηρεσίας διανομής φαγητού στη Φινλανδία και τη Δανία. Όπως ανέφερε η εταιρεία, σκοπεύει πλέον να επικεντρωθεί στη «διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης» στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ήδη.