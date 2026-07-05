to-iris-πάει-Ευρώπη:-Η-πρώτη-φάση-διασύνδεσης-και-τα-όρια-συναλλαγών

Διευρύνεται η χρήση των διασυνοριακών συναλλαγών σε καθημερινό επίπεδο μέσω του IRIS Payments καθώς από τα τέλη Ιουνίου πέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Μέσω του EuroPA (European Payments Alliance) δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να προχωρούν σε άμεσες μεταφορές χρημάτων με βάση τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σε χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κινητό του παραλήπτη.

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Η πρώτη φάση της διασύνδεσης αφορά μόνο συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, δηλαδή μεταφορές χρημάτων Person-to-Person και καλύπτει 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Στους σχεδιασμούς της ΔΙΑΣ περιλαμβάνεται η εμβέλεια της υπηρεσίας να φτάσει σε 18 ευρωπαϊκές χώρες ή σε 176 εκατ. πολίτες μέχρι το τέλος του έτους. Από το 2027 σχεδιάζεται η επέκταση των πληρωμών στα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά τα όρια για τη δωρεάν αποστολή χρημάτων, παραμένουν τα ίδια με αυτά που ισχύουν στην ελληνική αγορά, δηλαδή έως 1.000 ευρώ την ημέρα σε ιδιώτη και 5.000 ευρώ τον μήνα.

«Στοίχημα» η αύξηση των συναλλαγών στα φυσικά σημεία πώλησης

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα ( μέσω των POS) χωρίς όριο ποσού στις συναλλαγές καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών λογαριασμού-σε-λογαριασμό (A2A) σε κάθε σημείο πώλησης.

Παρόλα αυτά, πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς όπως τόνισε, οι συναλλαγές ήταν χαμηλές, μόλις 55.000. Γι’ αυτό όπως επεσήμανε, χρειάζεται να διαδοθεί περισσότερο μεταξύ των ιδιωτών και να καθιερωθεί στις καθημερινές αγορές. Για τον λόγο αυτό ζήτησε μεγαλύτερη προβολή του IRIS στα καταστήματα, επιβράβευση των χρηστών αντίστοιχη με τα προγράμματα cashback των καρτών, ισχυρότερα κίνητρα προς τους εμπόρους, αλλά και υιοθέτηση εμπειρίας πληρωμής τύπου Tap & Pay μέσω NFC, ώστε οι πληρωμές να γίνονται με το ίδιο απλό άγγιγμα που έχουν συνηθίσει οι χρήστες των Apple Pay και Google Pay.

Εντυπωσιακά ποσοστά συναλλαγών το 2025

Το 2025 ανέδειξε ότι οι άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη – τη διαμορφώνουν κιόλας με το IRIS να καταγράφει ιστορικό υψηλό τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος :

Πραγματοποιήθηκαν 122,1 εκατ. πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024) αντιπροσωπεύοντας το 27% των μεταφορών πίστωσης. Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025 κατεγράφη ιστορικό υψηλό με 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές ενώ στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 235 συναλλαγές το δευτερόλεπτο.

4,3 εκατ. πολίτες έχουν εγγραφεί στο σύστημα πληρωμών IRIS προχωρώντας πέρυσι 111,4 εκατ. συναλλαγές.

Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των συναλλαγών σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όπου πέρυσι αυξήθηκαν κατά 197% σε σχέση με το 2024 με ήδη 583.445 επαγγελματίες να έχουν εγκαταστήσει το IRIS.

Αυξητική τάση επικράτησε πέρυσι και στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς το IRIS είχε παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shοp και τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 70,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ, η πιο ενεργή ομάδα ατόμων είναι ηλικίας από 25-54 ετών. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών που έχουν ενεργοποιήσει το IRIS είναι οι δικηγόροι, χωρίς ωστόσο να το χρησιμοποιούν. Αντίθετα, η μεγαλύτερη χρήση του συστήματος πληρωμών IRIS πραγματοποιείται από τους ψυχολόγους