Άβαξ:-Πρόωρη-λήξη-του-προγράμματος-αγοράς-ιδίων-μετοχών

Tην πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2025, ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.07.2026 της Άβαξ.

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Tην πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2025, ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.07.2026 της Άβαξ.

Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δυνατότητα αγοράς έως 5.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το οποίο έχει ήδη μετονομαστεί σε Euronext Athens), με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή, σε διάστημα κατ’ ανώτατο 24 μηνών.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω Προγράμματος η εταιρεία προέβη στην αγορά 933.579 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,63% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης €3,10 ανά μετοχή.

Λαμβανομένων υπόψη των 212.500 ιδίων μετοχών που κατείχε ήδη η Εταιρεία από προηγούμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία μετά τη λήξη του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.146.079 (= 212.500 + 933.579) οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,77% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης €2,80 ανά μετοχή