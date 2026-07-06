Άνοιξε θέμα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ο Σγουρός – «Προσωπικές απόψεις», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Νέα δεδομένα στο πολιτικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί η παρέμβαση του στελέχους του κόμματος και πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού. Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στο OPEN, ο κ. Σγουρός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, θέση που έρχεται σε αντίθεση τόσο με την απόφαση του συνεδρίου όσο και με τη γραμμή που έχει χαράξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του κ. Σγουρού, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν πως όσα δήλωσε το στέλεχος του κόμματος αποτελούν προσωπικές απόψεις και τονίζουν ότι υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου, όπου αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού στην Α’ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Σγουρός δήλωσε ότι συμμερίζεται τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης ακόμη και αν αναδειχθεί πρώτο με οριακή διαφορά μίας ψήφου. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι στο εσωτερικό του κόμματος βρίσκονται σε εξέλιξη καθημερινές συζητήσεις και εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες διεργασίες δεν θα πρέπει να προβάλλονται δημόσια, καθώς, όπως είπε, δημιουργούν την εντύπωση ηττοπάθειας.

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να καταγράφεται σταθερά στην τρίτη θέση γύρω στο 11%, ο Γιάννης Σγουρός υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόσφατο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η βελόνα κόλλησε το 2010», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποδίδει ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίθετα, αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην «αναγκαία ανανέωση» του κόμματος, ενώ σημείωσε και ότι τον επέλεξε ως υποψήφιο στην Α΄ Αθηνών.

Στο μεταξύ, επισήμανε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα κριθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκτίμησε, μάλιστα, πως αν το ΠΑΣΟΚ καταλάβει την τρίτη θέση, το κόμμα θα βρεθεί αντιμέτωπο με εσωτερικές αναταράξεις, οι οποίες, όπως είπε, θα αφορούν τόσο την ηγεσία όσο και το σύνολο της παράταξης. Παράλληλα, χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρνητική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία.

Ακόμη και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κ. Σγουρός σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς κατευθύνσεις συνεργασιών. Ωστόσο, τόνισε πως δεν είναι σωστό να ανοίγει αυτή η συζήτηση από τώρα, στηριζόμενη αποκλειστικά στη σημερινή δημοσκοπική εικόνα.

Ακόμη, δήλωσε ότι στο ΠΑΣΟΚ συνυπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις, μια πιο κεντροδεξιά και μια πιο κεντροαριστερή, προσθέτοντας, σε σχετική ερώτηση, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στο κόμμα στελέχη που θα επιθυμούσαν μια πορεία συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι θα μπορούσε να ανατραπεί η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου, η οποία αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση ή με ζητήματα εθνικής σημασίας, ο κ. Σγουρός ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο, όπου θα τεθούν προς συζήτηση τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν, σχολιάζοντας έτσι το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών.

Ο Γιάννης Σγουρός έκανε αναφορά στην περίοδο της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ–Νέας Δημοκρατίας, υπονοώντας ότι το κόμμα δεν μπορεί να επιτρέψει μια κατάσταση ακυβερνησίας στη χώρα.

«Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μόνος του απόφαση. Θα γίνει έκτακτο συνέδριο. Όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα των εκλογών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών ακόμη και με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι για εκείνον καθοριστικό ρόλο έχει η προγραμματική σύγκλιση μεταξύ των κομμάτων.

- sofokleous10.gr

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