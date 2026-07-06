Αιχμηρή ανάρτηση Κασσελάκη: «Εάν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω – Εγώ δεν χρέωσα στη χώρα 3ο μνημόνιο»

Απάντηση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση ότι έπαιξε τένις με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην Πολιτεία έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης.

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Ο ίδιος ξεκίνησε με σκωπτικό ύφος, λέγοντας ότι ζητά «από καρδιάς συγγνώμη» από τον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι συμμετείχε στο παιχνίδι τένις, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μια αιχμηρή τοποθέτηση με αναφορές στην πολιτική διαδρομή και ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι ο ίδιος «δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο», «δεν οδήγησε πολίτες σε οικονομική απόγνωση ή αυτοκτονίες», ούτε ευθύνεται – όπως είπε – για απώλειες κατοικιών μέσω servicers και funds. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει εμπλοκή σε αποφάσεις που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων, ούτε σε υποθέσεις όπως η τραγωδία στο Μάτι ή το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με υποκλοπές ή άλλα πολιτικά σκάνδαλα.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι εάν επιθυμεί να παίζει τένις «θα το κάνει χωρίς απολογίες», υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να απομακρυνθεί από τη «διχόνοια και τη μιζέρια» και να στραφεί σε μια πιο πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση.

Όλη η ανάρτηση:

Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους servicers και τα funds με νόμο που εγώ έκανα.

Εγώ δεν έκοψα συντάξεις, και ούτε έκανα διακοπές στα μουλωχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι.

Εγώ δεν έχω κοστίσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο.

Εάν θέλω, λοιπόν, να παίξω τένις, θα παίξω τένις, και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.

- sofokleous10.gr

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