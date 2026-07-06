Αλλαγή-δρομολογίου-για-ΛΟΑΤΚΙ+-κρουαζιέρα-που-αναχώρησε-από-Αθήνα,-αφού-την-μπλόκαρε-η-Τουρκία-για-«ηθικούς-λόγους»

Οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady της Virgin Voyages, του Ρίτσαρντ Μπράνσον, να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες στάσεις του στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη, οδηγώντας σε αλλαγή του δρομολογίου μιας δεκαήμερης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο με περίπου 1.900 επιβάτες.

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Το ταξίδι, που διοργανώνει η Atlantis Events και απευθύνεται κυρίως στην LGBTQ+ κοινότητα, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από την Αθήνα με τελικό προορισμό τη Βενετία. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ συμμετέχουν επίσης επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η εταιρεία διαφήμιζε την κρουαζιέρα ως μια «επική περιπέτεια» στη Μεσόγειο, με επισκέψεις σε ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και άλλους προορισμούς, καλώντας τους ταξιδιώτες να γνωρίσουν διαφορετικές χώρες μαζί με φίλους «από όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, λίγο πριν από την αναχώρηση, η Atlantis ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι τουρκικές αρχές δεν θα επιτρέψουν την προσέγγιση του πλοίου στα δύο τουρκικά λιμάνια. «Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση, οι προσεγγίσεις μας στην Κωνσταντινούπολη και το Κουσάντασι ακυρώθηκαν από τις τουρκικές αρχές», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους ταξιδιώτες ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, Ριτς Κάμπελ.

Μετά την αλλαγή, το νέο πρόγραμμα προβλέπει στάση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με δυνατότητα εκδρομών στο Κάιρο και το Αιγυπτιακό Μουσείο, καθώς και επίσκεψη στην Κρήτη, με το Scarlet Lady να δένει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η απόφαση της Άγκυρας προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η ακύρωση συνδέθηκε με την επίκληση από την πλευρά των τουρκικών αρχών ζητημάτων περί «ηθικών προτύπων» και «οικογενειακών αξιών».

Eυρύτερες διαστάσεις

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν εκτός του ελέγχου της και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση. Σύμφωνα με τον Κάμπελ, ο λόγος της απαγόρευσης ήταν ότι επρόκειτο για κρουαζιέρα με ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες. Όπως είπε, Τούρκοι αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν σε μια κρουαζιέρα που διαφημιζόταν ως ειδικά ναυλωμένο ταξίδι από «ομάδες γνωστές για συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τον ιστό της τουρκικής κοινωνίας και τις ηθικές μας αξίες».

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bianet, το Γραφείο του Κυβερνήτη της επαρχίας Αϊδινίου, όπου βρίσκεται το Κουσάντασι, δήλωσε ότι το να επιτραπεί στο πλοίο να επισκεφθεί το λιμάνι «με μια οργάνωση όπως περιγράφεται» ήταν «εντελώς εκτός συζήτησης». Οι τοπικές αρχές φέρονται να υποστήριξαν ότι η ομάδα και οι δραστηριότητές της, τόσο στο πλοίο όσο και στην περιοχή του Κουσάντασι, ήταν ασυμβίβαστες με την κοινωνική δομή και τις ηθικές αξίες της περιοχής.

Το ζήτημα έλαβε ευρύτερες διαστάσεις, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Γραφείο του Κυβερνήτη της Περιφέρειας Μπέγιογλου στην Κωνσταντινούπολη διέταξε το κλείσιμο του Tek Yön, ενός από τα παλαιότερα ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ της πόλης. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο χώρος είχε παραβιάσει νομικούς κανονισμούς.

Πάντως, οι κρουαζιέρες με ΛΟΑΤΚΙ ταξιδιώτες δεν είναι κάτι καινούργιο για την Τουρκία. Από το 2000, η Atlantis Events έχει διοργανώσει 13 ναυλωμένες κρουαζιέρες με περίπου 25.000 επισκέπτες προς την Κωνσταντινούπολη και άλλα τουρκικά λιμάνια. Η εταιρεία δήλωσε ότι ελπίζει να επιστρέψει στο μέλλον στην Τουρκία με νέα δρομολόγια.

Αν και η νομιμότητα των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει καθιερωθεί στην Τουρκία από το 1858 και υπάρχει ηλικία συναίνεσης στα 18, δεν υπάρχουν νόμοι κατά των διακρίσεων και δεν υπάρχει πρόβλεψη για γάμους ατόμων του ίδιου φύλο. Επίσης το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ερντογάν είναι ιδιαίτερα αρνητικό κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, με τις πορείες Pride να έχουν απαγορευτεί από το 2015.