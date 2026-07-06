Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Πλώρη για τις 8.000 μονάδες ο S&P 500

Ο δείκτης S&P 500 συνέχισε τη θετική του πορεία τη Δευτέρα, μετά από μία ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα για τη Wall Street.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% στις 52.877,78 μονάδες. Από την άλλη ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,35% στις 7.510,04 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 0,78% στις 26.035,16 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Dow Jones ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με άνοδο σχεδόν 2%, πλησιάζοντας το ορόσημο των 53.000 μονάδων, επίπεδο που δεν έχει κατακτήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκαν κατά 1,8% και 2,1% αντίστοιχα, συνεχίζοντας το ανοδικό τους σερί.

Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν παρά την αδυναμία του κλάδου των ημιαγωγών, ο οποίος είχε αποτελέσει βασικό μοχλό της ανόδου των αγορών μέσα στο έτος. Την περασμένη εβδομάδα οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους στις μετοχές των εταιρειών παραγωγής chips, στρέφοντας τα κεφάλαιά τους σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 3,2%, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

«Η διεύρυνση της επενδυτικής στροφής προς περισσότερους κλάδους αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς οι χρηματοοικονομικές, οι υγειονομικές και οι βιομηχανικές μετοχές έκλεισαν την εβδομάδα σε νέα ιστορικά υψηλά, αντισταθμίζοντας πλήρως τη διόρθωση στον κλάδο των ημιαγωγών», σημείωσε ο Mark Newton, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής της Fundstrat.

Όπως πρόσθεσε, η υποχώρηση των μετοχών των ημιαγωγών συνιστά έναν βραχυπρόθεσμο αντίθετο άνεμο, που ευνοεί προσωρινά την τοποθέτηση σε άλλους τομείς της αγοράς, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει τη συνολική ανοδική τάση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Ο Newton εκτιμά ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει τις 8.000 μονάδες έως τα μέσα Αυγούστου. Ο δείκτης ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα στις 7.483,24 μονάδες, δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα από τον συγκεκριμένο στόχο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Fed καθώς την Τετάρτη (8/7) αναμένεται η δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιουνίου — της πρώτης υπό τη νέα ηγεσία του προέδρου Κέβειν Γουόρς.