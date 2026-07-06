Βενεζουέλα: 12χρονη επέζησε 32 ώρες στα συντρίμμια τρώγοντας κέτσαπ και τυρί – «Πίστευα ότι θα πεθάνω»

Η Καρίνα Μπλάνκο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το μάθημα spinning που παρέδιδε, όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει. Αρχικά θεώρησε ότι η δόνηση θα σταματούσε γρήγορα, όμως οι κραδασμοί γίνονταν ολοένα και ισχυρότεροι. Πήρε την τσάντα της και βγήκε έξω μαζί με τους υπόλοιπους.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάλαβε το μέγεθος της καταστροφής. Η πρώτη της σκέψη ήταν η 12χρονη κόρη της, Φαμπιάνα, που βρισκόταν μόνη στο σπίτι τους, σύμφωνα με το BBC.

«Όταν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός, άρχισα να φωνάζω “η κόρη μου, η κόρη μου”. Μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα» περιέγραψε.

Στις 24 Ιουνίου δύο ισχυροί σεισμοί χτύπησαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν μία από τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα.

Όταν η Καρίνα έφτασε στην περιοχή Καραμπαγιέδα, στη βόρεια πολιτεία Λα Γκουάιρα, αντίκρισε μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Η δεκαώροφη πολυκατοικία όπου έμενε είχε καταρρεύσει.

«Έβλεπα ένα κτίριο, μετά ένα κενό εκεί όπου βρισκόταν το δικό μου και στη συνέχεια ένα άλλο κτίριο» είπε.

«Σκέφτηκα ότι θα πεθάνω και κανείς δεν θα με βρει»

Την ώρα του σεισμού, η Φαμπιάνα βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο της μητέρας της. Όταν ένιωσε τη γη να κινείται, έτρεξε στην κουζίνα και κρατήθηκε από τον πάγκο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω της και η ίδια βρέθηκε θαμμένη στα χαλάσματα.

«Έβλεπα τα πράγματα να κουνιούνται, να πέφτουν και να σπάνε. Μετά άρχισαν να ανοίγουν οι τοίχοι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω. Κανείς δεν θα με σώσει”», ανέφερε.

Για τις επόμενες 32 ώρες ξεκίνησε μια μάχη επιβίωσης.

Η Καρίνα, έξω από τα συντρίμμια, είδε μέρος από το κρεβάτι της κόρης της ανάμεσα στα χαλάσματα και πίστεψε ότι την είχε χάσει.