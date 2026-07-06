Γερμανία: Εγκρίθηκε προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 – Περισσότερα χρήματα για την Άμυνα

Ο συνολικός νέος δανεισμός θα υπερβεί τα 200 δισ. ευρώ το 2027. Αύξηση δαπανών για άμυνα, νέοι φόροι και περικοπές επιδομάτων.

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Περισσότερα χρήματα για την άμυνα, υψηλότερο χρέος και αυξήσεις φόρων φέρνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο εγκρίθηκε νωρίτερα σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο στη Γερμανία από την κυβέρνηση του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς προκαλώντας ήδη αντιδράσεις από αντιπολίτευση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και η βιομηχανία.

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα το προσχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2027 και το οικονομικό σχέδιο έως το 2030. Παρά τις προγραμματισμένες περικοπές και το νέο χρέος, το οικονομικό σχέδιο δείχνει κενό άνω των 100 δισ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό έλλειμμα πρόκειται να καλυφθεί μεταξύ άλλων από περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα, υψηλότερους φόρους και από τα αποθεματικά.

Για το 2027 οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 555,4 δισ. ευρώ – σημαντικά περισσότερες από τον τρέχοντα προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 524,5 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του κράτους θα φθάσει τα 118,7 δισ. ευρώ. Για το 2026 είχαν προγραμματιστεί 98 δισ. ευρώ. Επιπλέον, θα υπάρξουν νέα χρέη από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την κλιματική ουδετερότητα και από το αντίστοιχο ταμείο για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο συνολικός νέος δανεισμός εκτιμάται τελικά ότι θα υπερβεί τα 200 δισ. ευρώ το 2027 και θα φτάσει τα 219,5 δισ. ευρώ έως το 2030. Οι δαπάνες από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές θα ανέλθουν για το επόμενο έτος στα 117,5 δισ. ευρώ, τα οποία προορίζονται κυρίως για την ανακαίνιση γεφυρών, δρόμων και σιδηροδρομικού δικτύου. Ως συνέπεια επίσης του υψηλού επιπέδου χρέους, οι πληρωμές τόκων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχεδόν θα διπλασιαστούν έως το 2030 – από 41,9 δισ. ευρώ το 2027 σε 80,7 δισ. ευρώ το 2030.

Σημαντικά αυξημένες θα είναι οι δαπάνες για την άμυνα, με τον βασικό προϋπολογισμό να προβλέπει επένδυση ύψους 109,7 δισ. ευρώ για το 2027 – κατά 1/3 μεγαλύτερη από ό,τι με τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Έως το 2030 οι δαπάνες θα αυξηθούν περαιτέρω, στα 183,7 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια υπόκεινται στο «φρένο χρέους» μόνο μέχρι το όριο του 1% επί του ΑΕΠ.

Από το ειδικό ταμείο υπολογίζεται ότι θα αντληθούν για την Bundeswehr επιπλέον 30 δισ. ευρώ, ενώ η στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία έχει προγραμματιστεί να φτάσει τα 11,6 δισ. ευρώ εντός του 2027. Για το 2027 έχει όμως προγραμματιστεί και η εξοικονόμηση περίπου 3 δισ. ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα και την υγειονομική περίθαλψη. Οι περικοπές θα αφορούν μεταξύ άλλων το επίδομα γονέων, την επιδότηση συντάξεων και το επίδομα στέγης.

Για την κάλυψη των ελλειμμάτων σχεδιάζεται ακόμη η επιβολή νέων φόρων – π.χ. στα πλαστικά για 1 δισ. ευρώ το 2027, στα αλκοολούχα ποτά και στα προϊόντα καπνού έναντι 1,2 δισ. ευρώ, αλλά ενδεχομένως και στη ζάχαρη. Η αντιπολίτευση επέκρινε τα σχέδια της κυβέρνησης: «Συσσωρεύουν χρέη όπως κανένας άλλος τα τελευταία 77 χρόνια και οι πληρωμές τόκων πρόκειται να αυξηθούν στα 80 δισ. ευρώ ετησίως, τα χρήματα αρκούν μόνο για ένα πράγμα: την αγορά παρωχημένης στρατιωτικής τεχνολογίας που χρηματοδοτείται με πίστωση», δήλωσε από την Αριστερά ο Ντίτμαρ Μπαρτς.

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις περικοπές σε επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και κατηγορεί την κυβέρνηση για «πολιτική με τα διαθέσιμα κεφάλαια». «Αντί να μειώνουμε επιδόματα, πρέπει να κάνουμε το κράτος πρόνοιας πιο έξυπνο και πιο αποτελεσματικό, προκειμένου να προσφέρουμε σε όλους καλά αλληλέγγυα επιδόματα», τόνισε. Η βιομηχανία εκφράζει ανησυχία για αύξηση δαπανών και χρέους, ενώ οι ακτιβιστές κατηγορούν τον ΥΠΟΙΚ ότι «λεηλατεί» το ταμείο για το κλίμα.

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