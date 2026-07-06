ΔΑΑ:-Ξεπέρασε-τα-επίπεδα-του-2025-η-επιβατική-κίνηση-στο-6μηνο,-παρά-το-ασταθές-γεωπολιτικό-περιβάλλον

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%.

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Αύξηση τόσο σε μηνιαίο επίπεδο όσο και σε εξαμήνου εμφάνισε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2026, και εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 3,51 εκατ., παραμένοντας υψηλότερη από τα επίπεδα του Ιουνίου 2025 κατά 1,7%. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.