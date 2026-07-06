Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: 15,75 εκατ. επιβάτες το α’ εξάμηνο – Άνοδος 4,5%

Ανοδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Τον Ιούνιο συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.

Συνολικά κατά το α’ εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%.

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα.

Αύξηση και στον αριθμό πτήσεων

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2026 ανήλθε σε 132.933, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.