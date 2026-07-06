Δωρεά 2 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΚΑΒ από τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, προχώρησαν σε δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς το υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η χρηματοδότηση αυτή θα ενισχύσει τις δυνατότητες αεροδιακομιδών ασθενών σε όλη την Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2026.

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Η υποστήριξη αυτή αφορά μια σύγχρονη δράση του υπουργείου Υγείας, και συγκεκριμένα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα σε επείγοντα περιστατικά, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες μεταφοράς, ιδίως κατά την θερινή περίοδο όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς, εκπροσωπώντας τις τέσσερις τράπεζες που έκαναν τη δωρεά, δήλωσε: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα. Με αυτή τη νέα δωρεά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνεργάζονται για να ενισχύσουν το έργο του υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ, συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός για τη διάσωση ζωών.»

Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη δέσμευση των τραπεζών σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό, μπορούν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών.»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η ενίσχυση του στόλου αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, κυρίως, για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας. Κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται, η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.»

Ευχαριστώ θερμά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς για αυτή τη σημαντική δωρεά τους στο ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και σώζουν ζωές. Στο υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ με επενδύσεις σε σύγχρονα μέσα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε άμεση και ποιοτική επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.»

Η παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πολιτικό αεροδρόμιο Μεγάρων, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδ. Γεωργιάδη, του υφυπουργού Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους, των διευθυνόντων συμβούλων της Alpha Bank, Β. Ψάλτη, της Eurobank, Φ. Καραβία, του προεδρεύοντος της Εθνικής Τράπεζας, Γκ. Χαρδούβελη, του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρ. Μεγάλου, του προεδρεύοντος του ΕΚΑΒ, Γ. Χαραλάμπους, καθώς και της acting γενικής διευθύντριας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Χ. Απαλαγάκη.

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η διάθεση δύο σύγχρονων ελικοπτέρων τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένων για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένων με εξειδικευμένα πληρώματα, τα οποία θα λειτουργούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση της δωρεάς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.