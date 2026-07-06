«Δύσκολη-αλλά-εφικτή»-η-εφαρμογή-του-μνημονίου-που-υπέγραψαν-ΗΠΑ-και-Ιράν,-είπε-ο-Γκαλιμπάφ

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει βαθιές διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το πρόσφατα υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης, τόνισε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του «δύσκολη, αλλά εφικτή».

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Ο Γκαλιμπάφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Τεχεράνη με τον Μοχαμάντ Νταρβίς, επικεφαλής του ηγετικού συμβουλίου της Χαμάς, ο οποίος ταξίδεψε στο Ιράν για να παραστεί στις τελετές της κηδείας του Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν έχουμε ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα αναγνωρίσουμε το Ισραήλ».

Τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να στηρίζει τους μουσουλμάνους και τον «άξονα της αντίστασης», σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ, «αν χρειαστεί με πυραύλους και αν απαιτείται πολιτική πίεση, μέσω της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν πρέπει να αποφύγει «τις διαπραγματεύσεις μόνο για χάρη των διαπραγματεύσεων». «Είπαμε στην αμερικανική πλευρά ότι η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής και ο τερματισμός του πολέμου κατά των συμμάχων του Ιράν στις ομάδες της αντίστασης πρέπει να αποτελέσουν μέρος του μνημονίου και αυτό προστέθηκε στο κείμενο», δήλωσε.

«Σήμερα, αυτό το μνημόνιο εφαρμόζεται και η εφαρμογή του είναι δύσκολη, αλλά εφικτή», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε επίσης ότι οι μουσουλμανικές χώρες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, προσθέτοντας: «Πλέον έχουν αντιληφθεί ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα τους προσφέρει ασφάλεια».

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο χωρίς την Τεχεράνη

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ακόμη ότι η ειρήνη στον Λίβανο δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς το Ιράν και αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως σταθεροποιητικό ρόλο της Τεχεράνης στην περιοχή.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια συνάντησης στην Τεχεράνη με τον Μοχάμαντ Φνέις, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο οποίος ταξίδεψε επίσης στο Ιράν για να συμμετάσχει στις τελετές της κηδείας του Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι η Τεχεράνη έθεσε τον Λίβανο ως κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης Ιράν–ΗΠΑ.

«Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου», δήλωσε. Παράλληλα, εξήρε τη δράση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ στο πλευρό του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «σημείο καμπής στην Ιστορία», που ανέδειξε τον «άρρηκτο δεσμό» ανάμεσα στο Ιράν και τις οργανώσεις του «άξονα της αντίστασης».