Εμπορία-ανθρώπων:-Πάνω-από-1.000-συλλήψεις-σε-τέσσερις-ηπείρους,-ανακοίνωσε-η-Ιντερπόλ

Αστυνομικοί σε 59 χώρες σε τέσσερις ηπείρους εξάρθρωσαν δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και συνέλαβαν περισσότερα από 1.000 άτομα σε πέντε ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα η Interpol, η οποία συντόνισε την επιχείρηση.

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Συνολικά 2.070 θύματα εντοπίστηκαν, το 10% των οποίων ήταν ανήλικοι από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική που εξαναγκάστηκαν να εκπορνευτούν ή ενήλικες που στάλθηκαν σε άλλες ηπείρους για καταναγκαστική εργασία, επαιτεία και εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Interpol.

Σε 59 χώρες στην Αφρική, την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, 1.024 ύποπτοι συνελήφθησαν μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου σε αυτή την παγκόσμια επιχείρηση που φέρει την ονομασία Global Chain, με επικεφαλής τις αυστριακές και ρουμανικές αρχές και με τον συντονισμό από την Interpol, την Europol, την Frontex και την Ameripol.

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 6, 2026

Αυτές οι επιχειρήσεις, που στέφθηκαν με επιτυχία, επιτεύχθηκαν ιδίως μέσω επιδρομών σε σύνορα, αεροδρόμια και άλλα σημεία διέλευσης. Αλλά και χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας I-24/7 της Interpol, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Επιχείρηση Global Chain συντονίστηκε εξ αποστάσεως από δύο διεθνή κέντρα διοίκησης που βρίσκονται στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας.

Η πλειονότητα των θυμάτων που εντοπίστηκαν σε 45 χώρες προέρχονταν από την Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, τη Μολδαβία και το Νεπάλ. Στοχοποιήθηκαν λόγω της ευαλωτότητάς τους και εξαπατήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν, και στη συνέχεια στάλθηκαν σε άλλες χώρες.

Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, η αστυνομία εξάρθρωσε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο εμπορίας ανθρώπων που έστελνε ανθρώπους στην Καμπότζη και τους ανάγκαζε να εργαστούν σε κέντρα που ειδικεύονταν σε διαδικτυακές απάτες. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 406 θύματα, εκ των οποίων 83 ήταν Βραζιλιάνοι.

Στο Βέλγιο, συνελήφθησαν 17 ύποπτοι και εξαρθρώθηκε το δίκτυό τους που διακινούσε ανήλικα κορίτσια, τα οποία στρατολογούνταν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν εξωθηθούν σε πορνεία στο Βέλγιο ή στη Γαλλία.

Η επιχείρηση «ανέδειξε την ικανότητα των εγκληματικών δικτύων να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελισσόμενες οικονομικές ευκαιρίες, στα πρότυπα μετανάστευσης και στις γεωπολιτικές εξελίξεις», τόνισε η Ιντερπόλ.

«Η εμπορία ανθρώπων παραμένει μια από τις πιο επικερδείς και διαδεδομένες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο, δημιουργώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα έσοδα κάθε χρόνο και αφήνοντας στα θύματα σοβαρά και διαρκή τραύματα», σημείωσε ο Βαλντέσι Ουρκίζα, γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ.