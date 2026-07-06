Η-Γερμανία-σχεδιάζει-φιλικές-προς-τους-επενδυτές-μεταρρυθμίσεις-για-σταθμούς-παραγωγής-φυσικού-αερίου

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας συμφώνησε σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της κατασκευής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και στην προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με προσχέδιο νομοθετήματος που πρόκειται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Οι συντηρητικοί του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι τους σχεδιάζουν να αυξήσουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο προσφοράς στους διαγωνισμούς από τις 173.000 ευρώ (197.687 δολάρια) στις 244.000 ευρώ.

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Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα κυβερνητικά σχέδια για τη διενέργεια διαγωνισμών ισχύος 12 γιγαβάτ (GW) το 2026 —με έμφαση σε μονάδες φυσικού αερίου— προκειμένου να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη διαδικασία σταδιακής κατάργησης της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στη χώρα.

Η BDEW, η ένωση του κλάδου ενέργειας, χαιρέτισε την κίνηση, η οποία, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο Κέρστιν Αντρέε, «διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο» εν μέσω αυξανόμενων δαπανών.

Έντονη κριτική από τους Πράσινους

Το κόμμα των Πρασίνων άσκησε κριτική στις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. «Αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός αφήνει το κόστος για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο να εκτοξευθεί», δήλωσε ο Μίκαλε Κέλνερ, εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα ενεργειακής πολιτικής.

Πιο ελκυστικό πλαίσιο για τους επενδυτές

Οι μεταρρυθμίσεις προβλέπουν επίσης τροποποιήσεις σε έναν κανόνα που απαιτεί αδιάλειπτη παροχή ενέργειας διάρκειας άνω των 10 ωρών, με στόχο το πλαίσιο να καταστεί πιο ελκυστικό για τους επενδυτές.

Η επέκταση θα υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με το ένα τρίτο του όγκου των διαγωνισμών να αφορά τη βόρεια Γερμανία και τα δύο τρίτα τον νότο.

Η BDEW ζήτησε να εγκριθούν τα μέτρα πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του γερμανικού κοινοβουλίου και να λάβουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των επόμενων διαγωνισμών τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

- Reuters