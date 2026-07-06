Η D-Marin αλλάζει χέρια: Συμφωνία CVC με InfraVia Capital Partners

Η CVC Capital Partners ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχής του fund CVC Capital Partners VII στην D-Marin στην εταιρεία InfraVia Capital Partners, η οποία είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους επενδυτές σε υποδομές και private equity στην Ευρώπη. Οι λεπτομέρειες των οικονομικών όρων της συναλλαγής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Η D-Marin είναι η κορυφαία διαχείριση premium μαρινών στην περιοχή EMEA, με παρουσία σε εννέα χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μάλτα, η Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διαχειρίζεται 28 μαρίνες, προσφέροντας πάνω από 14.300 θέσεις ελλιμενισμού, εκ των οποίων πάνω από 1.000 είναι αφιερωμένες σε superyachts, και εξυπηρετεί ετησίως περισσότερους από 50.000 πελάτες. Επιπλέον, λειτουργεί 12 μονάδες ναυπηγοεπισκευής, οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από 2.500 σκάφη κάθε χρόνο.

Η CVC απέκτησε την D-Marin το 2020 και, σύμφωνα με δηλώσεις της, πραγματοποίησε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην εταιρεία, τοποθετώντας νέα διοικητική ομάδα, επεκτείνοντας το δίκτυό της σε νέες αγορές της Μεσογείου, και επενδύοντας σημαντικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών.

Η InfraVia χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συναλλαγή στρατηγικής σημασίας, τονίζοντας ότι η D-Marin δραστηριοποιείται σε έναν τομέα με υψηλά εμπόδια εισόδου, περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων θέσεων ελλιμενισμού και αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές υποδομές yachting.

Ο νέος ιδιοκτήτης δηλώνει ότι θα υποστηρίξει τη διοίκηση στην επόμενη φάση ανάπτυξης, στοχεύοντας στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου μαρινών και στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε μια κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CVC είχε ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Goldman Sachs και νομικό σύμβουλο την Clifford Chance, ενώ η InfraVia συνεργάστηκε με τη Morgan Stanley και τη White & Case.