Η Gigabyte αποκαλύπτει την τεχνολογία D5 Single Boost

Η D5 Single Boost αποτελεί μια καινοτόμο τεχνολογία βελτιστοποίησης μνήμης για μονάδες DDR5, την οποία παρουσίασε η GIGABYTE TECHNOLOGY. Με την έξυπνη ανίχνευση των Hynix M-Die modules και την αυτόματη εκτέλεση του precision overclocking tuning, το D5 Single Boost επιτυγχάνει ταχύτητες που ανταγωνίζονται παραδοσιακές διπλές ρυθμίσεις XMP. Ο βασικός σκοπός είναι απλός αλλά ισχυρός: μια σωστά ρυθμισμένη DIMM μπορεί να προσφέρει διπλάσια απόδοση.

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Αυτόματη Αναγνώριση M-Die & Ενεργοποίηση Overclocking

Η διαδικασία του D5 Single Boost ξεκινά με την αυτόματη αναγνώριση των Hynix M-Die. Όταν εγκαθίσταται ένα συμβατό module, το σύστημα το ανιχνεύει, το επαληθεύει και ενεργοποιεί τη ρύθμιση overclocking, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση ή προχωρημένες ρυθμίσεις στο BIOS. Στη συνέχεια, ένα Adaptive BIOS Tuning Engine προσαρμόζει το προφίλ του εγκατεστημένου module σε πραγματικό χρόνο, εφαρμόζοντας ακριβείς ρυθμίσεις χρονισμού και τάσης, ειδικά διαμορφωμένες για κάθε μεμονωμένο die, εξασφαλίζοντας σταθερή κορυφαία απόδοση σε κάθε εκκίνηση.

Μέγιστη Απόδοση. Ελάχιστο Κόστος.

Ενισχυμένο με την αποκλειστική τεχνολογία D5 Bionic Corsa της GIGABYTE – ένα ενιαίο σύστημα που συνδυάζει σχεδίαση PCB, ρύθμιση λογισμικού και βελτιστοποίηση BIOS – το D5 Single Boost ανεβάζει την απόδοση της single-DIMM σε νέα ύψη. Οι ταχύτητες overclocking μνήμης φτάνουν έως και 8400 MT/s από ένα μόνο module, επιτυγχάνοντας επίπεδα αντίστοιχα με τα κανονικά διπλά XMP setups, ενώ η απόδοση στα παιχνίδια παρουσιάζει επιβεβαιωμένη αύξηση 10% σε AAA τίτλους και ανταγωνιστικά benchmarks, βελτιώνοντας τους ρυθμούς καρέ, τους χρόνους φόρτωσης και τη συνολική ανταπόκριση.

Αυτή η απόδοση από ένα μόνο module μετατρέπει την επιλογή single-DIMM από έναν συμβιβασμό budget σε μια έξυπνη στρατηγική. Οι δημιουργοί συστημάτων μπορούν να πετύχουν απόδοση επιπέδου XMP με ένα DIMM, ενώ παράλληλα ανακατανέμουν τα εξοικονομημένα χρήματα σε αναβαθμίσεις CPU, GPU ή αποθήκευσης, εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αφαίρεσε το δεύτερο stick. Όχι την απόδοση.

Η τεχνολογία D5 Single Boost υποστηρίζεται από τις μητρικές κάρτες των σειρών GIGABYTE Z890 και B860.