Η Lockheed Martin οδηγεί την κούρσα για την εξαγορά της Ultra Maritime – Mega deal 3,5 δισ. δολαρίων

Ο κολοσσός του κλάδου της άμυνας Lockheed Martin, ηγείται της κούρσας για την εξαγορά της ναυτικής αμυντικής εταιρείας Ultra Maritime, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC.

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Ο κολοσσός του κλάδου της άμυνας Lockheed Martin, ηγείται της κούρσας για την εξαγορά της ναυτικής αμυντικής εταιρείας Ultra Maritime, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC.

Η συμφωνία για την απόκτηση της Ultra είναι ύψους περίπου 3,5 δισ.. δολαρίων, ενώ οι Guggenheim Partners και JPMorgan Chase θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από την πλευρά του πωλητή, όπως αναφέρει το CNBC.

Η Ultra ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International και εξειδικεύεται σε τεχνολογίες ανθυποβρυχιακού πολέμου. Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και τεχνολογίες αντιμέτρων κατά τορπιλών, ενισχύοντας κρίσιμες ναυτικές δυνατότητες άμυνας.

Δημοσίευμα των Financial Times την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Η Advent International φέρεται να είχε θέσει προς πώληση την εταιρεία στις αρχές του 2026, με αποτίμηση που ξεπερνούσε τα 3 δισ. λίρες (περίπου 4 δισ. δολ.).

Η Lockheed Martin είναι μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο, κατασκευάζοντας αεροπλάνα όπως το μαχητικό F-35 Lightning II και οπλικά συστήματα όπως οι πύραυλοι Patriot.

Οι μετοχές του αμυντικού τομέα σημειώνουν μεγάλη άνοδο το 2026, καθώς οι συγκρούσεις από την Ουκρανία έως το Ιράν αυξάνουν τη ζήτηση για πυρομαχικά παγκοσμίως.

Τον Απρίλιο, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης δήλωσε ότι οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες το 2025 ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 2,89 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου ξεχώρισαν εκείνες των ευρωπαϊκών χωρών.