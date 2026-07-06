Η-thales-εξαγοράζει-την-exail-technologies-σε-συμφωνία-3,9-δισ.-ευρώ

Η εταιρεία που εδρεύει στο Παρίσι έχει αναφέρει τεράστια ζήτηση για τα συστήματα αποναρκοθέτησης λόγω της Μέσης Ανατολής και της εξόρυξης στα Στενά του Ορμούζ.

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Η Thales ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει το 35,51% των μετοχών της οικογένειας Gorgé στην Exail Technologies ενώ σχεδιάζει να αποκτήσει το υπόλοιπο της γαλλικής εταιρείας ναυτιλιακής ρομποτικής μέσω υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η Thales θα καταβάλει 134 ευρώ ανά μετοχή της Exail, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 44% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 25 Ιουνίου και αποτιμά την επιχείρηση στα 3,9 δισ. ευρώ, περίπου 4,5 δισ. δολ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Thales τη Δευτέρα.

Οι μετοχές της Exail, οι οποίες σημείωσαν άνοδο άνω του 25% στις 26 Ιουνίου, έκλεισαν στα 122,50 ευρώ την Παρασκευή και έχουν ενισχυθεί περίπου 50% φέτος.

Η εταιρεία που εδρεύει στο Παρίσι ανταγωνίζεται στον τομέα των υποβρυχίων drones μεγαλύτερους ομίλους, όπως η Thales, η σουηδική Saab AB και η νορβηγική Kongsberg Gruppen. Έχει αναφέρει τεράστια ζήτηση για τα συστήματα αποναρκοθέτησης λόγω των Στενών του Ορμούζ, ενώ επίσης οι μετοχές της έχουν εκτοξευθεί από τότε που ανακοίνωσε μια παραγγελία στις αρχές του περασμένου έτους. ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ. για drones που εξουδετερώνουν νάρκες.

Η Safran SA είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι βρισκόταν σε αποκλειστικές συνομιλίες για μια πιθανή αγορά της Exail για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το -.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του μεριδίου της οικογένειας Gorgé αναμένεται έως το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους, εν αναμονή των εγκρίσεων από τους αντιμονοπωλιακούς και τους ρυθμιστικούς φορείς, όπως αναφέρει η Thales.