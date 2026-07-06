Κάθετος Διάδρομος: ΔΕΠΑ Δεσμεύει 4,7 TWh στη Σημερινή Δημοπρασία

Κατά τις σημερινές ετήσιες δημοπρασίες 2026-2027 για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο, η ΔΕΠΑ Eμπορίας, σε συνεργασία με την Atlantic See LNG Trade και την κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR – ΔΕΠΑ Eμπορίας, συμμετείχε με επιτυχία. Η συνολική δυναμικότητα που καταγράφηκε ανέρχεται σε 13.000 MWh/ημέρα ή 4,7 TWh ετησίως.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η συμμετοχή αυτού του σχηματισμού ενισχύει τις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου, καθιστώντας τον ακόμη πιο ελκυστικό εμπορικά και λειτουργικά αποδοτικό.

Επιπλέον, αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα από την κοινοπραξία ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε βραχυχρόνιες συμφωνίες για την προμήθεια της ευρύτερης περιοχής με Αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο πριν το 2030, όπως ανακοίνωσαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.