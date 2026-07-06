Μαρινάκης-για-Σαμαρά:-«Οι-δηλώσεις-του-θυμίζουν-επανάληψη-από-το-‘Ρετιρέ’»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στις νέες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν προτίθεται να σχολιάζει καθημερινά τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σίριαλ, όπως είναι το “Ρετιρέ”, που σκίζουν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ό,τι πετυχαίνει στην τηλεόραση θα πετύχει και στην πολιτική».

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήρθε ως απάντηση στις νέες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε εκ νέου πυρά κατά της κυβέρνησης, επαναφέροντας, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το ποιος παρακολουθούσε το τηλέφωνό του και για ποιον λόγο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Παράλληλα, άσκησε συνολική κριτική στην κυβερνητική πολιτική, αναφερόμενος και σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η λειτουργία των θεσμών και η διαφάνεια στον δημόσιο βίο.



- sofokleous10.gr

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