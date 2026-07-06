Μικτές τάσεις στην Ασία – Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και η Fed

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Μικτές ήταν οι τάσεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού τη Δευτέρα (6/7), καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε αναπροσαρμογή των θέσεών τους όσον αφορά τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 69,844.00 μονάδες.

Στον αντίποδα, αρνητικό ήταν το κλίμα και στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi υποχώρησε κατά 0,46% στις 8,051.33 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στην Κίνα ο δείκτης Shanghai έκλείσε με οριακή πτώση 0,06% στις 4,041.24 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 23,510.50 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε επίσης πτωτικά κατά 0,15% στις 8,831.00 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία ο δείκτης Nifty ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,69% στις 24,439.35 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα και εκτιμάται ότι θα δώσουν νέες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.