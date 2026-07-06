Νέα-ανάρτηση-Τσίπρα:-Αυξήσεις-στους-μισθούς-αναξιοπρέπειας-των-εκπαιδευτικών,-κατάργηση-Πανελλαδικών

Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση ασκεί με νέα του ανάρτηση στα social media ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «απαξίωση των εκπαιδευτικών» και «υποβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», με στόχο – όπως υποστηρίζει – την ενίσχυση της ιδιωτικής δραστηριότητας.

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Ο ίδιος αναφέρεται ενδεικτικά στην περίπτωση της Νομικής Σχολής της Πάτρας, υποστηρίζοντας ότι ιδρύθηκε το 2018 και καταργήθηκε το 2019 από την παρούσα κυβέρνηση, ενώ σήμερα – όπως σημειώνει – προχωρά η ίδρυση ιδιωτικών νομικών σχολών. «Μία δημόσια νομική σχολή δεν χωρούσε, τρεις ιδιωτικές χωράνε», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και «φιλοσοφία υπέρ του ιδιωτικού κέρδους».

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει σειρά προτάσεων για την εκπαιδευτική πολιτική:

Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης

Οικονομικά κίνητρα για εκπαιδευτικούς σε παραμεθόριες ή δυσπρόσιτες περιοχές

Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει πηγή «άγχους και πίεσης» για τους μαθητές

Δημιουργία διετών μεταλυκειακών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης με σύνδεση με την αγορά εργασίας

Αναδιάρθρωση του υπουργείου Παιδείας και ίδρυση νέου Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι στόχος των προτάσεών του είναι «να ξαναγίνει η γνώση αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλους».

Όλη η ανάρτηση Τσίπρα:

7 χρόνια τώρα, οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται στα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται, προκειμένου να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία. Να δώσω ένα παράδειγμα: το 2018 είχαμε ιδρύσει νομική σχολή στην Πάτρα, το 2019 αυτή η κυβέρνηση την κατήργησε, με την αιτιολογία ότι «δεν χωράνε 4 νομικές σχολές». Σήμερα ιδρύονται άλλες 3, ιδιωτικές. Μία δημόσια νομική σχολή δεν χωρούσε 3 ιδιωτικές, χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται, οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέρδος ευνοείται. Σε αυτή τη φιλοσοφία όμως πρέπει να μπει ένα τέλος.

Τι σκοπεύουμε να κάνουμε;

Πρώτα απ’ όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο.

Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα.

Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο «όμορφη» ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΙ.

Να θεσπίσουμε διετή μεταλυκειακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς σε κάθε περιοχή.

Να δημιουργήσουμε το Υπουργείο Έρευνας καινοτομίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζοντας το Υπουργείο Παιδείας στα δύο και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βάρος στην έρευνα και στους νέους ερευνητές.

Στόχος μας είναι να ξανακάνουμε τη γνώση αξία, και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους.

- sofokleous10.gr

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