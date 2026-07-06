Νέα υψηλά 17ετίας με οδηγό τις τράπεζες — ο Γενικός Δείκτης «κλείδωσε» τις 2.560 μονάδες

Πρεμιέρα εβδομάδας με άνοδο 0,91% για τον Γ.Δ. στις 2.560,34 μονάδες και υπέρβαση του φράγματος της 4ης Φεβρουαρίου για τον τραπεζικό δείκτη — οι ετήσιες αποδόσεις εκτοξεύονται πάνω από το +20%.

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Με τις τραπεζικές μετοχές ξανά στο τιμόνι, το Χρηματιστήριο Αθηνών άνοιξε τη νέα εβδομάδα δίνοντας συνέχεια στο ανοδικό σερί και ανανεώνοντας τα υψηλά 17ετίας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.560,34 μονάδες, με άνοδο 0,91% (+23,11 μονάδες), στην τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση και στο υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Νοέμβριο του 2009. Το τελευταίο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 13 Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες), περίπου 28 μονάδες πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, γεγονός που καθιστά τη ζώνη αυτή τον επόμενο τεχνικό στόχο της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τραπεζικός κλάδος: ο Δείκτης Τραπεζών ενισχύθηκε κατά 1,37% στις 2.901,58 μονάδες, ξεπερνώντας το ενδιάμεσο υψηλό της 4ης Φεβρουαρίου 2026 (πέριξ των 2.859 μονάδων) που για μήνες λειτουργούσε ως «ταβάνι» για τον κλάδο. Παράλληλα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 0,95% και η μεσαία κεφαλαιοποίηση 0,75%, σε μια συνεδρίαση με ευρεία συμμετοχή και σαφή διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Δείκτης Κλείσιμο Ημ. μεταβ. (μον.) Ημ. % Από 1/1/26 Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.560,34 +23,11 +0,91% +20,73% FTSE/XA Large Cap 6.502,64 +61,51 +0,95% +21,52% FTSE/XA Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.901,58 +39,08 +1,37% +26,49% FTSE/XA Mid Cap 3.220,05 +23,96 +0,75% — Συνολικής Απόδοσης ΓΔ (ΣΑΓΔ) 5.153,57 +46,51 +0,91% —

Οι ετήσιες αποδόσεις (Από 1/1/26) υπολογίζονται με βάση τα επίσημα κλεισίματα 31/12/2025: ΓΔ 2.120,71 · FTSE Large Cap 5.351,19 · ΔΤΡ 2.293,83.

Εικόνα συνεδρίασης

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τους αγοραστές να διατηρούν το προβάδισμα και τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Η ημερήσια διακύμανση εκτιμάται μεταξύ ~2.544 και ~2.561 μονάδων (εύρος ~17 μονάδων), με το κλείσιμο να τοποθετείται στο άνω άκρο του εύρους — ένδειξη ισχύος στο φινάλε.

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων κατά τη σύνταξη, εκτιμάται πέριξ των 270–300 εκατ. ευρώ και τελεί υπό επιβεβαίωση από το επίσημο δελτίο κλεισίματος· ενδεικτικά, στο μεσημέρι είχε ήδη ξεπεράσει τα ~115 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό της συνεδρίασης ήταν η υψηλή συγκέντρωση συναλλαγών στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες μόνες τους απορρόφησαν αθροιστικά περί τα 95 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το «έξυπνο χρήμα» κατευθύνθηκε στους βαρύτερους τίτλους του ταμπλό.

Μετοχές & κλάδοι

Μπροστάρης της ανόδου ήταν, για ακόμη μία συνεδρίαση, ο τραπεζικός κλάδος. Στα συστημικά χαρτιά, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 2,06% στα 4,159 ευρώ (επιβεβαιωμένο κλείσιμο), ενώ ισχυρή διάθεση κατέγραψαν και οι υπόλοιπες τράπεζες, ωθώντας τον κλαδικό δείκτη σε νέα πολυετή υψηλά. Η υπέρβαση του φράγματος της 4ης Φεβρουαρίου (~2.859 μον.) θεωρείται τεχνικά σημαντική, καθώς απελευθερώνει χώρο για συνέχεια της ανόδου.

Στα υπόλοιπα blue chips, την υπεραπόδοση της συνεδρίασης έδωσαν κυρίως οι Aktor, ΟΤΕ, Cenergy Holdings και Eurobank, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι ΔΕΗ, Τιτάν, Jumbo και Coca-Cola HBC. Η Motor Oil ανανέωσε ιστορικό υψηλό, προσεγγίζοντας τα 42 ευρώ, και η ΔΕΗ διαπραγματεύθηκε άνω των 24 ευρώ. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δέχθηκε πιέσεις υπό το βάρος της εισαγωγής, από σήμερα, 15,51 εκατ. νέων μετοχών από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση (τιμή διάθεσης 42,50 ευρώ). Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ξεχώρισε με άνοδο 6,39%. (Σημ.: όπου δεν αναφέρεται ρητά «επιβεβαιωμένο κλείσιμο», τα ποσοστά μεμονωμένων μετοχών βασίζονται σε ενδοσυνεδριακά στοιχεία και οριστικοποιούνται από το επίσημο ταμπλό κλεισίματος.)

Στην κορυφή του τζίρου βρέθηκαν τα τραπεζικά χαρτιά, με την Εθνική να πρωταγωνιστεί:

Μετοχή Αξία συναλλαγών Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) 32,68 εκατ. € Eurobank 24,14 εκατ. € Alpha Bank 20,91 εκατ. € Τράπεζα Πειραιώς 17,79 εκατ. € Allwyn 6,36 εκατ. € Cenergy Holdings 4,54 εκατ. €

Στοιχεία αξίας συναλλαγών από το σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑ (ενδεικτικοί πρωταγωνιστές).

Τεχνική εικόνα

Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί απόλυτα ανοδική δομή, κινούμενος σταθερά πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους των 30, 50 και 200 ημερών, οι οποίοι παραμένουν σε ανοδική διάταξη — κλασικό μοτίβο ισχυρής τάσης. Η κατοχύρωση των 2.500 μονάδων ως ψυχολογικής βάσης και η διαδοχική δημιουργία υψηλότερων κορυφών και υψηλότερων πυθμένων επιβεβαιώνουν ότι η αγορά παραμένει σε καθεστώς «buy the dips».

Ως πρώτη ζώνη στήριξης λειτουργούν πλέον οι 2.500–2.510 μονάδες, με ισχυρότερη στήριξη στην περιοχή των 2.480 μονάδων. Προς τα πάνω, το επόμενο ορόσημο είναι η ζώνη των 2.588–2.590 μονάδων (κλείσιμο 13ης Νοεμβρίου 2009), η υπέρβαση της οποίας θα οδηγούσε τον δείκτη σε επίπεδα άνω της 17ετίας. Η ανοδική διαφυγή του τραπεζικού δείκτη πάνω από το υψηλό της 4ης Φεβρουαρίου ενισχύει το θετικό σενάριο, καθώς αίρει μια σημαντική τεχνική αντίσταση για τον κλάδο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος στη στάθμιση του Γ.Δ.

Οι ταλαντωτές βραχυπρόθεσμα κινούνται σε υπεραγορασμένο έδαφος: ο ημερήσιος RSI εκτιμάται πλησίον ή εντός της ζώνης 70, ενώ ο MACD διατηρεί θετική απόκλιση με τη γραμμή σήματος. Το στοιχείο αυτό δεν ακυρώνει την τάση, υποδηλώνει όμως αυξημένη πιθανότητα ενδιάμεσων, ελεγχόμενων διορθώσεων ή πλαγιοανοδικής αποφόρτισης, ιδίως εάν ο τζίρος υποχωρήσει. Κρίσιμο θα είναι η αγορά να διατηρήσει τις συναλλαγές σε υψηλά επίπεδα και να μη χάσει τη στήριξη των 2.500 μονάδων σε τυχόν πισωγύρισμα. (Οι ενδείξεις RSI/MACD και το ενδοσυνεδριακό εύρος αποτελούν εκτιμήσεις βάσει διαγράμματος.)

Διεθνές φόντο

Το εξωτερικό περιβάλλον λειτούργησε υποστηρικτικά. Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με τον γερμανικό DAX να ανανεώνει ιστορικά υψηλά και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να παραμένει κοντά σε υψηλά έτους, καθώς οι επενδυτές διατηρούν διάθεση για ρίσκο εν μέσω αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας. Το πετρέλαιο συνέχισε να υποχωρεί, με τις εκτιμήσεις για πλεόνασμα προσφοράς (και προβλέψεις που τοποθετούν το Brent προς τα 60 δολάρια) να μειώνουν τις πληθωριστικές ανησυχίες, μετά και την αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Ορμούζ.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street επέστρεψε στις συναλλαγές μετά το τριήμερο της 4ης Ιουλίου με θετικό πρόσημο στα προθεσμιακά συμβόλαια και ανάκαμψη των τεχνολογικών, με τον Dow Jones να κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά (πέριξ των 52.900 μονάδων). Καταλύτης της εβδομάδας θεωρούνται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve (Τετάρτη 8 Ιουλίου), τα πρώτα υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh, καθώς και η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β’ τριμήνου.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο 3,50%–3,75%, με «γεράκινο» τόνο: εννέα από τα μέλη της επιτροπής προβλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση έως το τέλος του έτους, ενώ οι αγορές προεξοφλούν περίπου 1,5 αύξηση στο επόμενο δωδεκάμηνο — απότομη αντιστροφή έναντι του κλίματος των προηγούμενων ετών. Ο κ. Warsh έχει τονίσει ότι «οι τιμές είναι πολύ υψηλές», με τον πληθωρισμό σε υψηλά τριετίας. Παρά τα ασθενέστερα στοιχεία απασχόλησης Ιουνίου (νέες θέσεις μόλις 57.000, ανεργία στο 4,2%), το «γεράκινο» dot-plot κρατά τις προσδοκίες μετατεθειμένες προς αυστηρότερη πολιτική. Στην εγχώρια αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφωνόταν πέριξ του 3,61%.

Γνώμες ειδικών

Το κλίμα στην αναλυτική κοινότητα παραμένει εμφατικά θετικό για την ελληνική αγορά. Η Goldman Sachs επανέλαβε την «ψήφο εμπιστοσύνης» της, θέτοντας στόχο τις 2.600 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη εντός Ιουλίου και επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης (P/E πέριξ των 10,5 φορών, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών, και προβλεπόμενη μερισματική απόδοση ~4,8%).

Η Morgan Stanley τοποθετεί στην κορυφή των επιλογών της, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η Eurobank Equities αναβάθμισε τις τιμές-στόχους για τον κλάδο, εκτιμώντας ότι τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου ενισχύουν τη θετική εικόνα. Από την πλευρά της, η Beta Χρηματιστηριακή (Μ. Χατζηδάκης) υπογραμμίζει ότι η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και τη δυναμική της αγοράς.

Πιο τολμηρές φωνές, όπως της Fast Finance (Στ. Ζαχαράκης), θεωρούν πλέον εφικτή την κίνηση του Γενικού Δείκτη προς τη ζώνη των 2.650–2.850 μονάδων μέσα στο 2026, με την προϋπόθεση ότι ο τραπεζικός δείκτης θα επιβεβαιώσει τη δυναμική του με νέα υψηλά — κάτι που η σημερινή συνεδρίαση φαίνεται να δρομολογεί. Ως ανοιχτά ρίσκα του δεύτερου εξαμήνου παραμένουν η απορρόφηση ρευστότητας από τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, η πιθανή «κόπωση» μετά το εκτεταμένο ράλι και το διεθνές μακροοικονομικό/γεωπολιτικό σκηνικό.