Νέες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση γυναικών από τη Helleniq Energy

Η HELLENiQ ENERGY δημιούργησε έναν σύγχρονο και πολυλειτουργικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων γυναικών, σε συνεργασία με την Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου.

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Το Κέντρο Γυναικείας Ενδυνάμωσης «Αθηνά», το οποίο βρίσκεται εντός του Ανοιχτού Πολυιατρείου των Γιατρών του Κόσμου, θα παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρέχοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για περισσότερες από 250 γυναίκες ετησίως.

Μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, δράσεων προαγωγής της υγείας και υπηρεσιών επαγγελματικής και κοινωνικής συμβουλευτικής, το κέντρο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενισχύοντας τη σύνδεση των συμμετεχουσών με την αγορά εργασίας, καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους και την ισότητα των φύλων.

Η συμβολή δεκάδων εθελοντών της HELLENiQ ENERGY υπήρξε καθοριστική για την αναβάθμιση και την αισθητική διαμόρφωση του χώρου, δημιουργώντας ένα λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, η οποία προωθεί την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω στοχευμένων δράσεων που έχουν απτό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, κα Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η διαρκής στήριξη της HELLENiQ ENERGY στην ενδυνάμωση των γυναικών είναι μια συνειδητή απόφαση. Μέσω δράσεων που καλύπτουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια ώστε οι ωφελούμενες να μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο τους και των οικογενειών τους. Φέτος, μέσω δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, θα υποστηρίξουμε τουλάχιστον 400 ευάλωτες γυναίκες, οι οποίες θα προστεθούν στις περίπου 2.000 που έχουμε υποστηρίξει τα τελευταία 3 χρόνια.»

Η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, κα Ευγενία Θάνου, τόνισε:

«Ο χώρος αυτός θα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για γυναίκες που χρειάζονται στήριξη και ενδυνάμωση. Ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY για αυτήν την ουσιαστική προσφορά. Οι νέοι χώροι θα είναι τόποι μάθησης, δημιουργίας και ελπίδας για πολλές γυναίκες.»

Συμπληρωματικές δράσεις σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή

Η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί φέτος στοχευμένες δράσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ): στη Θεσσαλονίκη, προχωρά σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντριών που εργάζονται σε κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ενώ στην Κομοτηνή υποστηρίζει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών.

Διαρκής υποστήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης

Τα τελευταία χρόνια, η HELLENiQ ENERGY έχει υλοποιήσει ένα συνεκτικό και διευρυνόμενο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη ευάλωτων γυναικών, με παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο βασικές ανάγκες προστασίας όσο και την ενίσχυση δεξιοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμβάλει στην αναβάθμιση και ενίσχυση δομών φιλοξενίας και υποστήριξης, όπως ο ξενώνας «Ραμόνα» των Γιατρών του Κόσμου, και έχει υποστηρίξει κρίσιμες δομές στην περιφέρεια, όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην Κομοτηνή. Επίσης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Κέντρο Γυναικών «Ίριδα», έχουν δημιουργηθεί και αναβαθμιστεί χώροι προστασίας, ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης που έχουν υποστηρίξει χιλιάδες γυναίκες και τα παιδιά τους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική πρόοδο, μέσω πρωτοβουλιών όπως το WEHub στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο, σε σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 1.000 γυναίκες, προσφέροντας δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και έναν σύγχρονο χώρο συνεργασίας και δημιουργικής απασχόλησης.