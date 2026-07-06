Νέος Γενικός Διευθυντής στην Pernod Ricard Hellas

Η Pernod Ricard Hellas ανακοινώνει την ανάθεση των καθηκόντων του Christian Seel ως νέου Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

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Στον νέο του ρόλο, ο Christian Seel θα καθοδηγεί την ελληνική θυγατρική του Ομίλου Pernod Ricard, αναφερόμενος στη διοίκηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμμετέχοντας στη Διοικητική Επιτροπή της Pernod Ricard Southeastern Europe.

Με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον Όμιλο Pernod Ricard, ο Christian έχει αποκτήσει εκτενή γνώση στον τομέα του Marketing και της εμπορικής ανάπτυξης. Πριν από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Marketing για τη Νότια Ευρώπη, ενώ προηγουμένως είχε ηγηθεί της λειτουργίας Marketing σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας.

Η Pernod Ricard Hellas καλωσορίζει τον Christian Seel στη νέα του θέση και προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία και τη δυναμική της στην ελληνική αγορά.

Η Pernod Ricard Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1990 και είναι μέλος του Ομίλου Pernod Ricard, ενός από τους κορυφαίους ομίλους παραγωγής και διανομής οινοπνευματωδών ποτών παγκοσμίως. Με στόχο να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά δημιουργώντας μοναδικές στιγμές συντροφικότητας, η εταιρεία διαθέτει ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πάνω από 240 διεθνώς αναγνωρισμένα brands, όπως τα Chivas Regal, Absolut, Jameson, Beefeater και Mumm, καθώς και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως το Ούζο Mini.