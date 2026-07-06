Νέος-Διευθύνων-Σύμβουλος-στην-pernod-ricard-hellas

Η Pernod Ricard Hellas ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Christian Seel ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

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Η Pernod Ricard Hellas ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Christian Seel ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Στον νέο του ρόλο, ο Christian Seel θα ηγηθεί της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου Pernod Ricard, αναφερόμενος στη διοίκηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμμετέχοντας στη Διοικητική Επιτροπή της Pernod Ricard Southeastern Europe.

Με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον Όμιλο Pernod Ricard, ο Christian διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο του Marketing και της εμπορικής ανάπτυξης. Πριν από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, κατείχε τη θέση του Marketing Director Southern Europe, ενώ στο παρελθόν είχε ηγηθεί της λειτουργίας Marketing σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Η Pernod Ricard Hellas καλωσορίζει τον Christian Seel στη νέα του θέση και προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία και τη δυναμική της στην ελληνική αγορά.

Η Pernod Ricard Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1990 και αποτελεί μέλος του Ομίλου Pernod Ricard, ενός από τους κορυφαίους ομίλους παραγωγής και διανομής οινοπνευματωδών ποτών παγκοσμίως. Με οδηγό το όραμά της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά δημιουργώντας στιγμές συντροφικότητας, η εταιρεία διαθέτει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 240 διεθνώς αναγνωρισμένων brands, όπως τα Chivas Regal, Absolut, Jameson, Beefeater και Mumm, καθώς και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως το Ούζο Mini.