Νέο ασφαλιστικό προϊόν για εξαγωγικές επιχειρήσεις από την Export Credit Greece

Η Export Credit Greece, ο επίσημος οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων της χώρας, ανακοινώνει το νέο ασφαλιστικό προϊόν Top Up, το οποίο στοχεύει να καλύψει τις ασφαλιστικές ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδίως όταν τα ήδη εγκεκριμένα πιστωτικά όρια της ασφαλισμένης εταιρείας δεν είναι επαρκή.

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Το νέο αυτό προϊόν λειτουργεί συμπληρωματικά με την υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την πιστοδοτική αξιολόγηση και τους όρους του προϊόντος.

Με τη βοήθεια του Top Up, οι επιχειρήσεις αποκτούν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, χωρίς να αντικαθιστούν την υπάρχουσα ασφαλιστική τους σύμβαση. Έτσι, το Top Up μειώνει τη συνολική έκθεση κινδύνου για την επιχείρηση και επιτρέπει στις εξαγωγικές εταιρείες να εκμεταλλεύονται περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες με αυξημένη ασφάλεια.

Λειτουργία του Top Up

Μέσω του Top Up, η Export Credit Greece συμβάλλει επικουρικά στην αγορά ασφάλισης πιστώσεων. Το προϊόν δεν αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα κάλυψη της επιχείρησης, αλλά επεκτείνει την κάλυψη σε περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπερβαίνουν το εγκεκριμένο πιστωτικό όριο.

Στην πράξη, το Top Up μπορεί να συνεισφέρει:

• στην κάλυψη πρόσθετου πιστωτικού ορίου

• στην αύξηση του ασφαλισμένου κύκλου εργασιών επί πιστώσει

• στην ενίσχυση της προστασίας έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων

• στη διευκόλυνση νέων εμπορικών και εξαγωγικών συναλλαγών

• στη βελτίωση της πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση μέσω μεγαλύτερων ασφαλισμένων απαιτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Export Credit Greece, κ. Νικόλαος Βαγιάννης, δήλωσε: «Με το νέο Top Up, η Export Credit Greece ενισχύει τον συμπληρωματικό της ρόλο στην ιδιωτική αγορά ασφάλισης πιστώσεων. Μέσω της συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβητές, δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς, υποστηρίζοντας την ασφαλή ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της ελληνικής οικονομίας».